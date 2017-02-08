Асад проконтролирует реализацию проектов, рассмотренных в ходе визита Рогозина

ДАМАСК, 8 февраля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов сообщил, что в ходе сегодняшней встречи с президентом Сирии Башаром Асадом лидер САР пообещал взять под личный контроль реализацию проектов, договоренность о которых была достигнута во время приезда в Дамаск российского вице-премьера Дмитрий Рогозина.

"Он (Асад - прим. ТАСС) сказал, что действительно была некоторая задержка, но он возьмет под свой контроль ускорение этих проектов по нефтегазодобыче, по транспортировке и по порту, - рассказал Гаврилов. - Он сказал, что считает их крайне важными".

По словам депутата, Асад подчеркнул, что необходимо усилить роль частного сектора в сирийской экономике.

"Потому что в Сирии, особенно в Алеппо, были очень мощные предпринимательские круги, мощные предприятия, которые традиционно имели отношения с Европой. В то же время они считают необходимым привлечь возможности сирийской диаспоры и деловых кругов для прямых контактов с российским сообществом, с частным сектором для реализации предложений в области легкой промышленности, сельского хозяйства, переработки сельхозпродукции", - добавил Гаврилов.

"Президент Сирии выразил мнение, что российские банки с госучастием являются наилучшими партнерами в области проведения расчетов, кредитования, обслуживания интересов развития торговли, товарооборота и реализации инвестконтрактов", - подчеркнул Гаврилов.

Заместитель председателя правительства РФ, сопредседатель российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Рогозин посещал Дамаск в ноябре 2016 года во главе представительной делегации, в которую вошли руководители крупных российских частных промышленных компаний.

Вице-премьер был принят президентом Сирии Башаром Асадом, с которым они обсудили пути оказания Россией экономической помощи Сирии. Во время визита, в частности, был подписан договор о создании таможенного зеленого коридора для поставок сельхозтоваров из Сирии в Россию.

Также, по словам Рогозина, делегация представила Асаду "крупные проекты в области энергетики, транспорта".