Statoil не верит в возвращение цен на нефть к уровню $100 за баррель

ОСЛО, 8 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Норвежский нефтегазовый концерн Statoil считает маловероятным возвращение цен на нефть к отметке в $100 за баррель в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает норвежское деловое издание Dagens Næringsliv со ссылкой на заявление главы компании Эльдара Сэтре.

"Это нанесло удар по всему портфелю наших активов", - отметил Сэтре.

Ранее в компании прогнозировали, что цены вернутся к $80 за баррель к 2018 году и продолжат расти, достигнув $100 за баррель в течение 5-10 лет. Скорректированный прогноз, по словам Сэтре, более реалистичен: $55 за баррель в 2017 году, $75 - в 2020 году, $80 - в 2030 году.

Глава Statoil также не исключает падения цен на нефть в случае разногласий среди членов Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и наращивания объемов добычи сланцевой нефти в США.

Ранее Statoil представила финансовую отчетность за четвертый квартал 2016 года. Чистый убыток компании по итогам года составил $2,902 млрд, выручка снизилась на 23% - до $45,87 млрд. Чистый денежный поток уменьшился на 13% - до $10,7 млрд. Компания связывает эти результаты с падением мировых цен на газ, остающейся на достаточно низком уровне ценой нефти, обесцениванием многих активов и высокими затратами на техобслуживание и ремонт инфраструктуры и оборудования.

За последние годы Statoil пришлось отказаться от нескольких новых проектов, в том числе от разработки месторождений сланцевой нефти в США, нефтеносных песков в канадской провинции Альберта и газоконденсатного месторождения Шах-Дениз в Азербайджане.

Вместе с тем, подчеркивает Сэтре, компания успешно осуществляет программу оптимизации расходов, в 2016 году сократив издержки на $3,2 млрд (на $700 млн больше, чем планировалось), а также планирует снизить их еще на $1 млрд в 2017 году.

К настоящему моменту компании удалось добиться окупаемости новых проектов (с началом добычи до 2022 года) при цене на нефть в $27 за баррель. Если в 2016 году компания пробурила лишь 23 разведочные скважины, то на текущий год их запланировано 30.