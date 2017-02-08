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Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жилья

Экономика и бизнес
8 февраля, 19:02 UTC+3
ТАСС рассказывает кому надо оформлять жилье в собственность и какие документы для этого нужны
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Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

В среду, 8 февраля, Государственная дума РФ продлила бесплатную приватизацию жилья на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что после 1 марта 2017 года, оформить в собственность квартиру смогут только дети-сироты, люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, а также жители Крыма.

Отвечаем на вопросы о приватизации и ее продлении. 

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Что вообще такое приватизация жилья?

В Советском Союзе практически не существовало частных квартир. Все они считались государственными — их нельзя было легально продать, только обменять. Иногда это же правило распространялось и на индивидуальные дома.
С 1991 года в России действует закон, который позволяет гражданам, проживающим в муниципальном или государственном жилье перевести его в частную собственность. Процесс этого перевода и называется приватизацией.

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Приватизировать можно любое государственное или муниципальное жилье?

Нет. Нельзя оформить в собственность аварийное и служебное жилье. Например, нельзя приватизировать квартиры в военных городках. А вот комнату в общежитии приватизировать можно — при условии, что здание находится в муниципальной собственности и не используется по назначению — им не выполняются функции предоставления временного жилья. 

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Появятся ли у меня какие-то обязательства, если я приватизирую квартиру?

Да. Вам нужно будет платить за эту квартиру налог на имущество, а также ежемесячно оплачивать взносы на капремонт и оплачивать "коммуналку" на общедомовое имущество.

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Зачем тогда нужна приватизация?

Приведем такой пример: когда вы едете на машине такси или каршеринга, вам не надо заправлять этот автомобиль, мыть его и следить за его техническим состоянием. Но это не ваша машина — вы не можете отдать ключи от нее вашему другу или родственнику, или продать ее. После вас на ней поедет другой человек.

Если же вы приобретаете автомобиль — то это ваша собственность, за которой надо следить, ремонтировать и заправлять — но вы можете в любой момент ее продать, подарить или завещать.

Также и с квартирой - если вы живите по договору социального найма, то вы, можно сказать, арендуете квартиру у города или государства. Вы не имеете на нее никаких прав и она вам не принадлежит. Вы не сможете продать ее или оставить в наследство. После приватизации квартира становится вашей — хотите продавайте ее, хотите — сдавайте в аренду. Можете даже подарить! Кроме того, как собственник жилья вы вправе принимать участие в самоуправлении вашим домом.

Но, так же, как и в случае с машиной, хозяин которой несет ответственность за ее техническое состояние, собственник жилья обязан следить за принадлежащим ему помещением. Поэтому приватизация квартиры в доме, подлежащем сносу — не лучшая идея.  

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Сколько раз я могу приватизировать квартиру?

Только один раз. При приватизации обязательно требуется документ, подтверждающий, что вы ранее не пользовались этим правом. 

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Сколько стоит приватизация?

Оформление жилья в собственность в России бесплатное. Однако, это процесс обычно занимает дстаточно много времени и подразумевает сбор большого количества документов. Поэтому некоторые коммерческие компании предлагают свою помощь в сборе, оформлении и сопровождении сделки — цена на их услуги начинается от 10 тыс. рублей

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Можно отказаться от приватизации?

Да, но только один раз. При этом вам придется заключить с муниципалитетом договор социального найма. Кроме того, больше никогда вы не сможете приватизировать квартиру — ни эту, ни какую-либо другую. 

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Разве в России остались неприватизированные квартиры?

Да, остались. Их, конечно, меньше, чем тех, которые находятся в частной собственности, но они есть. Например, детям-сиротам, ежегодно выдаются жилые помещения, которые они вправе оформить в собственность. 

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Зачем депутаты продлили приватизацию, теперь бессрочно?

Процитируем директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова: "Это важное, позитивное, стратегическое решение, касающееся всех жителей нашей страны. Оно меняет подход к использованию личного жилья". 
По его мнению, принятые поправки позволят минимизировать напряженность вокруг вопроса приватизации и снизят коррупционную составляющую на рынке недвижимости. Мартынов напомнил, что каждый раз перед окончанием срока бесплатной приватизации возникала ситуация, когда кто-то не успевал приватизировать жилье. "Тогда активизировались жулики, даже черные риелторы, возникали различные преступные схемы. Особенно от мошенников страдали пожилые люди", - сказал он.
Введение в действие поправок, по словам эксперта, принципиально изменит ситуацию вокруг жилья, так как люди будут уверены, что смогут в любой момент приватизировать социальные квартиры, а затем передать их своим детям. "Это внушает оптимизм", - уверен Мартынов.

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Какие документы нужны для приватизации?

  • Заявление на приватизацию

  • Документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, и лиц, имеющих право пользования этим помещением на условиях социального найма (для достигших 14-летнего возраста — паспорт);

  • Договор социального найма на приватизируемое жилое помещение

  • Ордер/выписка из распоряжения органа исполнительной власти на приватизируемое жилое помещение;

  • Выписка из домовой книги за период с 21.07.1991 до прибытия на данное место жительства либо аналогичный документ, ее заменяющий;

  • Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства, а также документ, подтверждающий полномочия данного органа по выдаче указанного документа;

  • Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения

 

 

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