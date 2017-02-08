Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жилья

Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
СМИ: на химическом заводе в Восточном Китае произошел мощный взрывПроисшествия 8 февраля, 19:12
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В среду, 8 февраля, Государственная дума РФ продлила бесплатную приватизацию жилья на неопределенный срок. Ранее сообщалось, что после 1 марта 2017 года, оформить в собственность квартиру смогут только дети-сироты, люди, проживающие в ветхом и аварийном жилье, а также жители Крыма.
Отвечаем на вопросы о приватизации и ее продлении.
В Советском Союзе практически не существовало частных квартир. Все они считались государственными — их нельзя было легально продать, только обменять. Иногда это же правило распространялось и на индивидуальные дома.
С 1991 года в России действует закон, который позволяет гражданам, проживающим в муниципальном или государственном жилье перевести его в частную собственность. Процесс этого перевода и называется приватизацией.
Нет. Нельзя оформить в собственность аварийное и служебное жилье. Например, нельзя приватизировать квартиры в военных городках. А вот комнату в общежитии приватизировать можно — при условии, что здание находится в муниципальной собственности и не используется по назначению — им не выполняются функции предоставления временного жилья.
Да. Вам нужно будет платить за эту квартиру налог на имущество, а также ежемесячно оплачивать взносы на капремонт и оплачивать "коммуналку" на общедомовое имущество.
Приведем такой пример: когда вы едете на машине такси или каршеринга, вам не надо заправлять этот автомобиль, мыть его и следить за его техническим состоянием. Но это не ваша машина — вы не можете отдать ключи от нее вашему другу или родственнику, или продать ее. После вас на ней поедет другой человек.
Если же вы приобретаете автомобиль — то это ваша собственность, за которой надо следить, ремонтировать и заправлять — но вы можете в любой момент ее продать, подарить или завещать.
Также и с квартирой - если вы живите по договору социального найма, то вы, можно сказать, арендуете квартиру у города или государства. Вы не имеете на нее никаких прав и она вам не принадлежит. Вы не сможете продать ее или оставить в наследство. После приватизации квартира становится вашей — хотите продавайте ее, хотите — сдавайте в аренду. Можете даже подарить! Кроме того, как собственник жилья вы вправе принимать участие в самоуправлении вашим домом.
Но, так же, как и в случае с машиной, хозяин которой несет ответственность за ее техническое состояние, собственник жилья обязан следить за принадлежащим ему помещением. Поэтому приватизация квартиры в доме, подлежащем сносу — не лучшая идея.
Только один раз. При приватизации обязательно требуется документ, подтверждающий, что вы ранее не пользовались этим правом.
Оформление жилья в собственность в России бесплатное. Однако, это процесс обычно занимает дстаточно много времени и подразумевает сбор большого количества документов. Поэтому некоторые коммерческие компании предлагают свою помощь в сборе, оформлении и сопровождении сделки — цена на их услуги начинается от 10 тыс. рублей
Да, но только один раз. При этом вам придется заключить с муниципалитетом договор социального найма. Кроме того, больше никогда вы не сможете приватизировать квартиру — ни эту, ни какую-либо другую.
Да, остались. Их, конечно, меньше, чем тех, которые находятся в частной собственности, но они есть. Например, детям-сиротам, ежегодно выдаются жилые помещения, которые они вправе оформить в собственность.
Процитируем директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова: "Это важное, позитивное, стратегическое решение, касающееся всех жителей нашей страны. Оно меняет подход к использованию личного жилья".
По его мнению, принятые поправки позволят минимизировать напряженность вокруг вопроса приватизации и снизят коррупционную составляющую на рынке недвижимости. Мартынов напомнил, что каждый раз перед окончанием срока бесплатной приватизации возникала ситуация, когда кто-то не успевал приватизировать жилье. "Тогда активизировались жулики, даже черные риелторы, возникали различные преступные схемы. Особенно от мошенников страдали пожилые люди", - сказал он.
Введение в действие поправок, по словам эксперта, принципиально изменит ситуацию вокруг жилья, так как люди будут уверены, что смогут в любой момент приватизировать социальные квартиры, а затем передать их своим детям. "Это внушает оптимизм", - уверен Мартынов.
Заявление на приватизацию
Документы, удостоверяющие личность заявителя и всех членов его семьи, а также лиц, зарегистрированных в приватизируемом жилом помещении, и лиц, имеющих право пользования этим помещением на условиях социального найма (для достигших 14-летнего возраста — паспорт);
Договор социального найма на приватизируемое жилое помещение
Ордер/выписка из распоряжения органа исполнительной власти на приватизируемое жилое помещение;
Выписка из домовой книги за период с 21.07.1991 до прибытия на данное место жительства либо аналогичный документ, ее заменяющий;
Документ уполномоченного органа, подтверждающий неиспользованное право на участие в приватизации по прежнему месту жительства, а также документ, подтверждающий полномочия данного органа по выдаче указанного документа;
Письменное согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения