Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жилья

Приведем такой пример: когда вы едете на машине такси или каршеринга, вам не надо заправлять этот автомобиль, мыть его и следить за его техническим состоянием. Но это не ваша машина — вы не можете отдать ключи от нее вашему другу или родственнику, или продать ее. После вас на ней поедет другой человек.

Если же вы приобретаете автомобиль — то это ваша собственность, за которой надо следить, ремонтировать и заправлять — но вы можете в любой момент ее продать, подарить или завещать.

Также и с квартирой - если вы живите по договору социального найма, то вы, можно сказать, арендуете квартиру у города или государства. Вы не имеете на нее никаких прав и она вам не принадлежит. Вы не сможете продать ее или оставить в наследство. После приватизации квартира становится вашей — хотите продавайте ее, хотите — сдавайте в аренду. Можете даже подарить! Кроме того, как собственник жилья вы вправе принимать участие в самоуправлении вашим домом.

Но, так же, как и в случае с машиной, хозяин которой несет ответственность за ее техническое состояние, собственник жилья обязан следить за принадлежащим ему помещением. Поэтому приватизация квартиры в доме, подлежащем сносу — не лучшая идея.