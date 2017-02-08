Связанная с Алекперовым и Федуном структура купила акции "Лукойла" на $845,4 тыс.

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания Sabiana Limited, связанная с президентом и вице-президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании на $845,382 тыс., говорится в сообщении "Лукойла".

Компания совершила несколько сделок 6-7 февраля на Лондонской бирже, направила уведомление 8 февраля.

В конце декабря 2016 года Sabiana Limited купила акции "Лукойла" на $814,339 тыс.

В интервью ТАСС Леонид Федун говорил, что менеджеры компании пользуются конъюнктурой, увеличивают свои доли и проводят ребалансировку портфеля. При этом сам он не планирует переходить планку в 10% акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).