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Связанная с Алекперовым и Федуном структура купила акции "Лукойла" на $845,4 тыс.

Экономика и бизнес
8 февраля, 18:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В конце прошлого года компания Sabiana Limited приобрела акции "Лукойла" на $814,339 тыс.
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Компания Sabiana Limited, связанная с президентом и вице-президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и Леонидом Федуном, купила акции нефтяной компании на $845,382 тыс., говорится в сообщении "Лукойла".

Компания совершила несколько сделок 6-7 февраля на Лондонской бирже, направила уведомление 8 февраля.

В конце декабря 2016 года Sabiana Limited купила акции "Лукойла" на $814,339 тыс.

В интервью ТАСС Леонид Федун говорил, что менеджеры компании пользуются конъюнктурой, увеличивают свои доли и проводят ребалансировку портфеля. При этом сам он не планирует переходить планку в 10% акций.

Крупнейшими акционерами "Лукойла" являются Вагит Алекперов (22,7%), Леонид Федун (9,8%), структуры ИФД "Капиталъ" (около 8%) и дочерняя структура Lukoil Investment Cyprus (более 16%).

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