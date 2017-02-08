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Кировская прокуратура пресекла выдачу краткосрочных займов под 2379% годовых

Экономика и бизнес
8 февраля, 18:30 UTC+3 КИРОВ КИРОВ 8, февраля. /ТАСС
В ведомстве подчеркнули, что микрофинансовая организация нарушила закон, завысив полную стоимость потребительского кредита
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КИРОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Кировской области пресекла факт незаконной выдачи микрофинансовой организацией гражданам краткосрочных денежных займов под 2379% годовых. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По сведениям прокуратуры, факт был выявлен во время проверки, проведенной на основании обращения местной жительницы. "Установлено, что в середине 2016 года жительница города Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный займ под 292% годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379% годовых", - сообщили в прокуратуре.

Там подчеркнули, что, согласно федеральному закону "О потребительском кредите (займе)", на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на одну треть, поэтому данная микрофинансовая организация нарушила закон.

"Прокуратурой в адрес руководства микрофинансовой организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого процентная ставка по кредиту заявительницы снижена, лицо, допустившее эти нарушения, привлечено к дисциплинарной ответственности", - добавили в ведомстве.

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