Собянин подписал программу приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили среднесрочную программу приватизации государственного городского имущества на ближайшие три года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжить в 2017-2019 годах приватизацию государственных унитарных предприятий и государственного имущества города Москвы (за исключением акций (долей)), содержащихся в среднесрочных программах приватизации государственного имущества города Москвы на 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013 и 2014-2016 годы, по которым в 2016 году приватизация не завершена", - отмечается в документе.

В перечень государственных унитарных предприятий Москвы, подлежащих преобразованию в акционерные общества, попало ГУП "РЭМ". В списке обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Москвы и подлежит приватизации, 51 АО.

В частности, это ОАО "Главное управление проектов "Экономика" (100% акций города), ОАО "Окружная газета Юго-Западного административного округа" (100%), ОАО "Телевидение Юго-Западного административного округа" (100%), единоличное акционерное общество "Сок Камчия" (100% акций), ОАО "МКК-Холдинг" (100%), коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (100%), АО "Бытовых услуг "Заря" (100%), ОАО "Московская аптека" (100%), ОАО "Мосстройсертификация" (100%), АО "Мосгорснабпродторг" (100%) и другие. В список также попали Бутырский рынок, Московский городской гольф-клуб, Останкинский завод напитков, Фабрика имени Петра Алексеева с различными долями города.