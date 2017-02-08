Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Собянин подписал программу приватизации госимущества Москвы на 2017-2019 годы

Экономика и бизнес
8 февраля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В перечень государственных унитарных предприятий Москвы, подлежащих преобразованию в акционерные общества, попало ГУП "РЭМ"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы утвердили среднесрочную программу приватизации государственного городского имущества на ближайшие три года. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжить в 2017-2019 годах приватизацию государственных унитарных предприятий и государственного имущества города Москвы (за исключением акций (долей)), содержащихся в среднесрочных программах приватизации государственного имущества города Москвы на 2005-2007, 2008-2010, 2011-2013 и 2014-2016 годы, по которым в 2016 году приватизация не завершена", - отмечается в документе.

В перечень государственных унитарных предприятий Москвы, подлежащих преобразованию в акционерные общества, попало ГУП "РЭМ". В списке обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Москвы и подлежит приватизации, 51 АО.

В частности, это ОАО "Главное управление проектов "Экономика" (100% акций города), ОАО "Окружная газета Юго-Западного административного округа" (100%), ОАО "Телевидение Юго-Западного административного округа" (100%), единоличное акционерное общество "Сок Камчия" (100% акций), ОАО "МКК-Холдинг" (100%), коммерческий банк "Московское ипотечное агентство" (100%), АО "Бытовых услуг "Заря" (100%), ОАО "Московская аптека" (100%), ОАО "Мосстройсертификация" (100%), АО "Мосгорснабпродторг" (100%) и другие. В список также попали Бутырский рынок, Московский городской гольф-клуб, Останкинский завод напитков, Фабрика имени Петра Алексеева с различными долями города.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Кадр из фильма "Экипаж"
От "Дневного дозора" до "Экипажа": самые кассовые российские фильмы
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
2
Басурин: за убийством Гиви стоят украинские спецслужбы
3
На юге Москвы пассажир убил водителя-частника и скрылся
4
"Да русский я просто-напросто": что мы знаем об ополченце Гиви
5
Аваков усмотрел российский след в убийстве Шеремета
6
Дизайнер с Украины напал на несовершеннолетнюю в лифте жилого дома в Москве
7
Путин, наградив молодых ученых, выразил уверенность в неизбежности прекрасного будущего РФ
Темы дня
Реклама