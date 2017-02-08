Свищев: IBU должен компенсировать Тюмени возможный отказ от проведения ЧМ-2021Спорт 8 февраля, 19:24
Роман Ротенберг: спонсор ФХР приглашал сборную России сыграть в ЯкутииСпорт 8 февраля, 19:17
Кравцов: СБР добровольно не откажется от проведения ЧМ-2021, возможно обращение в судСпорт 8 февраля, 19:07
Безлимитная и бесплатная: Госдума отменила сроки окончания приватизации жильяЭкономика и бизнес 8 февраля, 19:02
Барщевский: Навальный не может участвовать в выборах без снятия судимостиПолитика 8 февраля, 18:58
Стройка круглые сутки: как Красноярск готовится к Универсиаде-2019Спорт 8 февраля, 18:58
Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"Экономика и бизнес 8 февраля, 18:50
Минфин не получал от нефтяных компаний пилотных проектов для НДДЭкономика и бизнес 8 февраля, 18:49
Знарок: хоккеист сборной России Антипин не тренировался из-за болезниСпорт 8 февраля, 18:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге.
"Мы с АО "НСПК" - оператором национальной платежной системы "Мир" уже нашли подходящее техническое решение, которое вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами. Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается, или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку", - сообщили в министерстве.
"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России", - сказали в министерстве.
Также система может поддержать фермеров, дав возможность покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.
Сейчас Минпромторг ведет доработку проекта внедрения в России Программы поддержки потребительского спроса. Как сообщил накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, система может начать работу уже в этом году.