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Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир"

Экономика и бизнес
8 февраля, 18:50 дата обновления: 8 февраля, 19:07 UTC+3
Карты помощи позволят покупать любые российские продукты питания, кроме алкоголя
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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге.

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"Мы с АО "НСПК" - оператором национальной платежной системы "Мир" уже нашли подходящее техническое решение, которое вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами. Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается, или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку", - сообщили в министерстве.

"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России", - сказали в министерстве.

Также система может поддержать фермеров, дав возможность покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Сейчас Минпромторг ведет доработку проекта внедрения в России Программы поддержки потребительского спроса. Как сообщил накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, система может начать работу уже в этом году. 

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