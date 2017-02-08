МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Система продовольственной помощи малоимущим будет работать на базе банковских карт "Мир". Об этом сообщили ТАСС в Минпромторге.

"Мы с АО "НСПК" - оператором национальной платежной системы "Мир" уже нашли подходящее техническое решение, которое вполне может действовать в рамках уже действующих механизмов процессинга при расчете банковскими картами. Добавятся лишь специальные функции автоматического контроля за тем, допустимый ли товар приобретается, или нет. Если нет, система не пропустит такую покупку", - сообщили в министерстве.

"Предполагается, что по данной карте можно будет купить практически любые отечественные продукты питания, кроме алкогольной и табачной продукции и прочих "вредных" продуктов. Перечень допускаемых к участию в программе продуктов питания разработан с учетом рекомендаций Минздрава России", - сказали в министерстве.

Также система может поддержать фермеров, дав возможность покупать саженцы, семена и корма для сельскохозяйственных животных.

Сейчас Минпромторг ведет доработку проекта внедрения в России Программы поддержки потребительского спроса. Как сообщил накануне министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, система может начать работу уже в этом году.