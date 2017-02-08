Maersk выплатит $230 тыс. штрафа по делу ФАС о картелях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Датский контейнерный оператор Maersk выплатит штраф в размере $230 тыс. вместо ранее назначенных $12 млн по делу о картельных действиях, выявленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, говорится в сообщении компании.

Ранее ФАС подписала мировое соглашение с Maersk и еще одним контейнерным оператором по делу о картелях. По словам представителя ФАС, в ближайшее время может быть достигнуто мировое соглашение еще с тремя компаниями.

"Соглашение предусматривает выплату штрафа в размере $230 тыс. Предыдущее решение ФАС о штрафе в размере $12 млн будет упразднено", - указывает Maersk.

Ранее антимонопольная служба оштрафовала контейнерных перевозчиков за картельные действия на 1,5 млрд рублей, в том числе Maersk - на 722 млн рублей.

"ФАС пришла к выводу, что уведомление о тарифах Maersk Line или других операторов не расценивается как картель. Это поведение ранее уже расследовалось властями ЕС и не было расценено как нарушение антимонопольного законодательства ЕС", - говорится в сообщении Maersk.

В компании отметили, что мировое соглашение, достигнутое ФАС России и контейнерными операторами по делу о картелях, является положительным международным прецедентом.

"Мы приветствуем решение ФАС придерживаться международных регламентов. ФАС признала, что линейное судоходство является глобальным, и требует соответствующего законодательного регулирования. Это очень положительный международный прецедент, так как он ведет нашу индустрию к принятию необходимого глобального подхода к регулированию", - заявила руководитель департамента права в области конкуренции Maersk Камилла Хольтце, слова которой приводит компания.

В сообщении компании также говорится, что Maersk по условиям мирового соглашения, достигнутого с ФАС, обязуется не оглашать публично тарифы портов РФ.​

"В соответствии с соглашением, Maersk Line обязуется прекратить публичное оглашение тарифов на перевалку грузов в российских портах. Вместо этого клиенты компании будут получать информацию о тарифах в российских акваториях по электронной почте или на защищенной паролем веб-странице", - указывает компания.

В конце 2015 года ФАС признала крупнейших контейнерных перевозчиков (A.P.Moller-Maersk A/S (Дания), CMA CGM SA (Франция), Hyundai Merchant Marine Co., LTD (Корея), Orient Overseas Container Line Limited (Гонконг), Evergreen Marine Corp. (Taiwan) Ltd (Тайвань) нарушившими закон о защите конкуренции. Компании совершали запрещенные согласованные действия, которые привели к установлению надбавок к ставкам фрахта на рынке линейных контейнерных перевозок на направлении Дальний Восток/Юго-Восточная Азия - Российская Федерация (Санкт-Петербург, Усть-Луга) в 2012-2013 годах.

ФАС установила, что в 2012-2013 годах информация об установлении надбавок к ставкам фрахта (General Rate Increase, GRI) публиковалась на интернет-сайте одного из перевозчиков, после чего остальные участники рынка устанавливали такие же надбавки.

После очередного снижения ставок фрахта перевозчики снова относительно синхронно и единообразно устанавливали надбавку GRI с целью увеличения или поддержания цен, указывала ФАС. По мнению антимонопольного ведомства, такие действия приводили к периодическому повышению цен и имели для потребителей негативный эффект.