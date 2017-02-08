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Сбербанк ищет юридического консультанта для работы в условиях санкций

Экономика и бизнес
8 февраля, 21:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
Запросы банка, в частности, могут быть связаны с ограничениями в проведении платежей, приобретением ценных бумаг, занятием иностранными гражданами руководящих должностей в дочерних компаниях банка
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сбербанк выбирает юридического консультанта по вопросам, связанным с деятельностью кредитной организации в условиях санкций США, ЕС и других стран. Начальная (максимальная) цена договора, который будет действовать до 31 декабря 2017 года, составляет 14,75 млн рублей, сообщается на портале госзакупок.

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Запросы банка, в частности, могут быть связаны с ограничениями в проведении платежей, приобретением ценных бумаг, занятием иностранными гражданами руководящих должностей в дочерних компаниях банка. "В целом запрос может быть связан с любой деятельностью группы банка, если есть подозрения, что такая деятельность может нести в себе риски нарушения санкционного регулирования", - поясняется в материалах закупки.

Конкурс по выбору юрконсультанта должен был завершиться 3 февраля, однако конкурсная комиссия Сбербанка решила продлить срок проведения до 17 февраля 2017 года. Также было принято решение запросить у участников дополнительные документы для оценки финансовой устойчивости.

Сбербанк подпал под секторальные санкции Евросоюза и США в 2014 году.

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