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Арктический экономический совет планирует создание широкополосных каналов связи в Арктике

Экономика и бизнес
8 февраля, 21:26 UTC+3
Председатель совета Тара Суини отметила, что профильная рабочая группа в составе АЭС "подготовила отчет по формированию необходимой инфраструктуры для осуществления телекоммуникационной связи"
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Арктический экономический совет (АЭС) разрабатывает планы создания широкополосных каналов связи в Арктике с участием государств, расположенных в этой зоне. Об этом рассказала на заседании Совета в Санкт-Петербурге председатель АЭС, исполнительный вице-президент Региональной корпорации коренных жителей Аляски "Арктический склон" (США) Тара Суини.

По ее словам, на заседании "обсуждались вопросы телекоммуникаций и создания широкополосных каналов связи в регионе Арктики". Профильная рабочая группа в составе Арктического экономического совета "подготовила отчет по формированию необходимой инфраструктуры для осуществления телекоммуникационной связи", отметила Суини.

Председатель Совета пояснила, что в рамках АЭС действуют различные рабочие группы, которые обсуждали вопросы сотрудничества по видам их деятельности, в том числе вопросы развития морских транспортных коммуникаций, развития морской инфраструктуры в Арктике, устойчивого планирования, управления экономической деятельностью и темы, связанные с использованием природных ресурсов. "Во всех этих вопросах делался акцент на участии в этих программах малого и среднего бизнеса", - подчеркнула председатель Совета.

Как рассказал заместитель председателя АЭС, первый заместитель генерального директора ПАО "Совкомфлот" Евгений Амбросов, на заседании в Санкт-Петербурге российская сторона стремилась показать, какое внимание Россия отводит развитию арктических проектов, и напомнить, что "Санкт-Петербург стал "колыбелью" арктического судостроения, местом зарождения исторически важных арктических проектов".

"Россия накопила колоссальный опыт в разработке арктических проектов, мы накопили огромную базу данных по критериям безопасности работы в тяжелых арктических условиях. Наша задача - обеспечить внедрение самых безопасных стандартов в области судоходства и использования техники в арктических условиях для недопущения разливов нефти и происшествий, связанных с ненадлежащей навигацией", - сказал Амбросов после заседания.

Арктический экономический совет создан под эгидой межправительственного Арктического совета. Эта площадка объединяет представителей бизнес-сообщества арктических государств, ее задача - содействовать ответственному экономическому развитию Арктики и ведению бизнеса в этом регионе, налаживанию торговых связей, привлечению инвестиций. На заседание в Петербурге собрались представители бизнеса из России, Финляндии, Норвегии, Дании, Канады и США. Заседание организовано в преддверии форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске.

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