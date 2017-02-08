Владельцы "ФосАгро" продадут до 5% акций компании консорциуму суверенных фондов

МОСКВА, 8 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Мандрыкина/. Владельцы крупнейшего российского производителя фосфатных удобрений "Фосагро" продадут 5% акций компании консорциуму суверенных фондов в рамках вторичного размещения, которое на фоне роста мировых цен на минеральные удобрения станет второй масштабной сделкой на российском рынке после успешного размещения акций компании "Детский мир" и подтверждением растущего аппетита инвесторов к российским бумагам.

Совместно с РФПИ в рамках консорциума в приобретении миноритарного пакета ценных бумаг примут участие шесть ведущих суверенных фондов из стран Азии и Ближнего Востока и ряд других инвесторов.

По словам главы фонда Кирилла Дмитриева, таким образом участники консорциума намерены удачно вложить инвестиции.

"Мы верим в привлекательность российского фондового рынка и совместно с иностранными партнерами готовы принимать участие во многих значимых размещениях. SPO (вторичное размещение акций - прим. ТАСС) бумаг "Фосагро" стало хорошей возможностью для нас и наших международных партнеров инвестировать в одного из ведущих мировых производителей минеральных удобрений, который отличается самым низким уровнем себестоимости производства в отрасли и обладает существенным экспортным потенциалом. Мы верим в продолжающийся рост компании и дальнейшее укрепление ее позиций на российском и мировом рынках", - заявил Дмитриев.

Консорциум инвесторов подал заявку в рамках SPO на $200 млн

С начала года цена акций "ФосАгро" на Мосбирже выросла на 3,9%. При этом с начала года по 30 января рост цены этих бумаг составлял 17%, когда цена акций достигала 3 тыс. 48 рублей за одну бумагу. Вместе с тем, с 30 января по 8 февраля стоимость одной акции "ФосАгро" на Мосбирже снизилась на 11,4% до 2,7 тыс. рублей за штуку.

Таким образом, если заявка консорциума будет полностью удовлетворена, на его долю придется более половины продаваемого пакета - порядка 3,4% уставного капитала, или 4,4 млн акций, которые можно приобрести по рыночной цене на $200 млн.

"Исходя из текущих котировок, заявка РФПИ и партнеров покрывает более двух третей пакета к продаже, но финальная аллокация, как всегда, зависит от спроса со стороны других инвесторов. "ФосАгро" - очень качественная бумага, которая всегда радовала своих миноритарных акционеров с точки зрения дивидендов, уровня корпоративного управления и так далее, думаю, что спрос будет достаточно сильным со стороны других фондов. И итоговая аллокация на РФПИ может смениться. Но, безусловно, наличие якорного инвестора на такой большой пакет - это положительный фактор", - прокомментировал ТАСС аналитик Райффайзенбанка Константин Юминов.

Одновременно часть средств, привлеченных от SPO, будет направлена на покупку 3% акций члена совета директоров Игоря Антошина, отмечает "ФосАгро". При этом выручки в ходе SPO компания не получит. Сроки закрытия сбора заявок, цена и распределение ценных бумаг будут определены по абсолютному усмотрению совместных букраннеров и продающего акционера.

Владельцы 74,5% акций компании взяли на себя обязательство не продавать активы в течение трех месяцев после вторичного размещения акций. Кроме того, компания согласилась не осуществлять продажу собственных акций в течение такого же периода времени.

Удачное "окно" для размещения

О том, что компания будет рассматривать февральское "окно", чтобы использовать возможные инструменты для повышения капитализации, глава "ФосАгро" Андрей Гурьев сообщал еще в прошлом году, не называя конкретных вариантов. Вместе с тем после удачного IPO "Детского мира" перед компаниями открылось "окно" возможностей для размещения. В частности, первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев - в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщал ТАСС, что "любая компания не под санкциями с фундаментально хорошими бизнес-показателями может легко разместиться (на рынке)".

"На наш взгляд, время выбрано достаточно удачно, потому что цены на фосфатные удобрения начали достаточно существенно расти - никто в конце прошлого года не ожидал, что они восстановятся с $310-315 за тонну DAP (диаммонийфосфата - прим. ТАСС) до $350-360 за тонну, это фактически за месяц. Много положительных факторов, рынок стал выглядеть лучше, что отражается достаточно хорошо в месячных котировках", - заявил в беседе с ТАСС Константин Юминов.

Он также отметил, что в текущем году компания завершает крупные проекты - строительство производства аммиака и карбамида, что, с одной стороны, снизит инвестиционные затраты после его окончания, с другой стороны, повлияет на будущий свободный денежный поток компании и ее возможности распределять больше денежных средств среди акционеров и платить дивиденды.

"Есть позитивный взгляд на компанию в целом, поэтому, я полагаю, время выбрано достаточно удачно", - резюмировал собеседник агентства.

Ситуация на рынке удобрений

Вместе с тем, весь предыдущий год основные игроки российского рынка минеральных удобрений воспринимали как неблагоприятный.

"Для сектора удобрений 2016 год был непростым. Цены на сельскохозяйственную продукцию начали год на низком уровне под влиянием очередного рекордного урожая. В то же время поставки удобрений с новых производственных мощностей вышли на рынок, опережая спрос, что привело к снижению цен на удобрения ниже порога рентабельности маргинальных производителей. На фоне доминировавшего в 2016 году понижательного тренда цен на удобрения трейдеры, дистрибуторы и фермеры предпочитали избегать значительных объемов закупок, осуществляя их в строгом соответствии с текущими потребностями", - сказано в комментарии к годовому отчету "Еврохима", который сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 6,4%, до $707,5 млн.

Переизбыток мощностей и падение цен на мировом рынке не могли не сказаться на финансовых показателях компаний. Так, EBITDA "Акрона" по итогам девяти месяцев 2016 года сократилась на 26%, до 22,35 млрд руб. ($327 млн), несмотря на рост чистой прибыли, а основной владелец "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, выступая в эфире телеканала "Россия 24" в октябре прошлого года заявил, что по итогам 2016 года ожидает снижения EBITDA компании до $1,35-1,4 млрд против $1,9 млрд годом ранее.

"ФосАгро" на бирже

"ФосАгро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основные владельцы компании - структура зампредседателя совета директоров "ФосАгро" Андрея Гурьева и членов его семьи, их доля в уставном капитале составляет 50,28% акций, 14,5% контролирует ректор Горного института (Санкт-Петербург) Владимир Литвиненко, 12,7% - советник гендиректора "ФосАгро" Игорь Антошин. В свободном обращении находятся около 20% акций, еще 1,92% уставного капитала находятся в РЕПО. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.

Компания провела IPO на Лондонской бирже в 2011 году, где разместила 10,8% уставного капитала по $42 за акцию, а в 2013 году провела повторное размещение акций, тогда структуры семьи Гурьевых продали 9% акций. Весной прошлого года GDR "ФосАгро" были включены в индекс MSCI Russia.