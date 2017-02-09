"Викинг", "Притяжение" и еще 43 фильма представит Роскино на Берлинале

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роскино планирует представить на Европейском кинорынке в рамках Берлинского кинофестиваля 45 российских картин, включая фильм "Викинг" о князе Владимире и "Притяжение" о вторжении инопланетян в Москву. Фестиваль пройдет с 9 по 19 февраля 2017 года.

Роскино при поддержке Министерства культуры России и компании "Аэрофлот - Российские авиалинии" уже шестой год представляет российские фильмы на стенде ROSKINO - Russian Cinema Worldwidе.

"На кинорынке на стенде РОСКИНО будет представлено 45 проектов, среди них "Викинг", "Притяжение", "Время первых", анимационные новинки и другие потенциальные хиты продаж", - цитируются в пресс-релизе Роскино слова генерального директора Екатерины Мцитуридзе.

Фантастический блокбастер Федора Бондарчука "Притяжение" вышел в прокат в России и Китае 26 января. Главные роли в фильме исполняют Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Людмила Максакова. По сюжету картины, корабль с пришельцами, сбитый российскими ВВС, падает на спальный московский район Чертаново. Район оцеплен, к месту крушения стягиваются представители силовых структур, вводится комендантский час. Критики назвали ленту Бондарчука "первым большим русским фильмом об инопланетянах".

Картина "Викинг" создана по мотивам "Повести временных лет" и рассказывает о жизни князя Владимира. Фильм вышел на киноэкраны в двух версиях - с возрастными ограничениями 12+ и 18+. В отличие от "Повести временных лет", действие "Викинга" затрагивает в основном судьбу князя Владимира Святославовича и прослеживает его путь от прихода в Полоцк и захвата Киева с убийством брата Ярополка до обретения христианской веры и собственно крещения Руси. Главную роль в фильме сыграл актер Данила Козловский. Также в картине снялись Максим Суханов, Игорь Петренко, Владимир Епифанцев, Светлана Ходченкова, Александра Бортич.