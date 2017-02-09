Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Известия": управляющим директором "ВКонтакте" станет Андрей Рогозов

Экономика и бизнес
9 февраля, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Изменения в структуре управления компании введены, чтобы избежать совмещения двух должностей Борисом Добродеевым, возглавляющим Mail.ru Group в России и исполняющим обязанности гендиректора соцсети
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Управляющим директором принадлежащей Mail.ru Group социальной сети "ВКонтакте" станет Андрей Рогозов, являющийся с сентября 2014 года ее операционным директором. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой имеющийся в распоряжении новый устав ООО "ВКонтакте", находящийся сейчас на регистрации в ФНС.

Занимающий с 18 сентября 2014 года и по настоящий день пост главного исполнительного директора (СЕО) "ВКонтакте" Борис Добродеев фактически исполнял полномочия гендиректора с апреля того же года - после прекращения полномочий основателя соцсети Павла Дурова. В октябре прошлого года также стало известно о назначении Добродеева гендиректором Mail.ru Group в России. По данным издания, новый устав предусматривает передачу функций единоличного исполнительного органа (гендиректора) управляющей компании Mail.ru, чтобы избежать совмещения Добродеевым двух должностей.

Одновременно в устав компании будет введена новая должность - избираемого на пять лет собранием акционеров управляющего директора, которую и займет Рогозов. Как сообщают "Известия", в его обязанности будет входить представление интересов соцсети в переговорах о хозяйственно-финансовой деятельности, разработка стратегии, выдвижение предложений по приоритетам бюджетирования и др.

Mail.Ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" в сентябре 2014 г. после закрытия сделки по выкупу 48,01% акций социальной сети у фонда UCP за $1,47 млрд. Стоимость всей компании, исходя из суммы сделки, составила $3,06 млрд.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
2
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
3
CNN: сенаторы в США хотят запретить отмену санкций против РФ в обход Конгресса
4
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачей
5
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
6
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
7
Президент Грузии: выборы в парламент страны прошли в спокойной обстановке
Темы дня
Реклама