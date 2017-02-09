"Известия": управляющим директором "ВКонтакте" станет Андрей Рогозов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Управляющим директором принадлежащей Mail.ru Group социальной сети "ВКонтакте" станет Андрей Рогозов, являющийся с сентября 2014 года ее операционным директором. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой имеющийся в распоряжении новый устав ООО "ВКонтакте", находящийся сейчас на регистрации в ФНС.

Занимающий с 18 сентября 2014 года и по настоящий день пост главного исполнительного директора (СЕО) "ВКонтакте" Борис Добродеев фактически исполнял полномочия гендиректора с апреля того же года - после прекращения полномочий основателя соцсети Павла Дурова. В октябре прошлого года также стало известно о назначении Добродеева гендиректором Mail.ru Group в России. По данным издания, новый устав предусматривает передачу функций единоличного исполнительного органа (гендиректора) управляющей компании Mail.ru, чтобы избежать совмещения Добродеевым двух должностей.

Одновременно в устав компании будет введена новая должность - избираемого на пять лет собранием акционеров управляющего директора, которую и займет Рогозов. Как сообщают "Известия", в его обязанности будет входить представление интересов соцсети в переговорах о хозяйственно-финансовой деятельности, разработка стратегии, выдвижение предложений по приоритетам бюджетирования и др.

Mail.Ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" в сентябре 2014 г. после закрытия сделки по выкупу 48,01% акций социальной сети у фонда UCP за $1,47 млрд. Стоимость всей компании, исходя из суммы сделки, составила $3,06 млрд.