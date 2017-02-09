На Сахалине расследуют законность приобретения судна "Поларис"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Власти Сахалина инициировали проведение расследования по факту приобретения за 140 млн рублей судна "Поларис" 1968 года выпуска, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Больше всего вопросов - к прежнему руководству министерства транспорта Сахалинской области, которое выступило инициатором приобретения грузопассажирского судна в 2013 году, несмотря на резкие возмущения общественности. Напомним, на покупку судна 1968 года выпуска было затрачено 140 млн рублей. Впоследствии на многочисленные ремонты теплохода, использовавшегося для перевозок пассажиров и грузов между Сахалином и Курилами, ушла еще более внушительная сумма - около 200 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время после очередной поломки "Поларис" находится в порту корейского города Пусан, где решается его дальнейшая судьба. В конце прошлого года специалисты трех независимых организаций, уполномоченные на проведение освидетельствования судна, составили акт, в котором говорится, что поломка двигателя стала следствием ненадлежащей эксплуатации судна фрахтователем, и кроме того, требуется замена ряда узлов и агрегатов. А недавно еще одна комиссия обнаружила множественные дефекты корпуса теплохода: он сильно проржавел, стенки истончились, износ отдельных переборок составляет около 70%, также деформированы балластные танки, а палубы зияют сквозными дырами, вызванными коррозией металла.

По предварительным расчетам, очередной капитальный ремонт судна потребует еще около 200 млн рублей. И даже при этом не возникает гарантий его дальнейшей безопасной эксплуатации - по мнению экспертов теплоход практически исчерпал свой ресурс. "Возникает явная угроза безопасности пассажиров. Тем более, что зимой судно эксплуатируется в условиях сложной ледовой обстановки и, без преувеличения, каждый выход в море может стать для него последним и закончиться трагедией", - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Садовников.

По его словам, учитывая всю совокупность факторов - сложность и экономическую нецелесообразность ремонта, отсутствие гарантий безопасности, скорее всего, будет принято непростое решение о выводе теплохода из эксплуатации и его последующей утилизации. Средства, которые ранее планировалось направить на ремонт "Полариса", сейчас возвращены в областной бюджет. Само судно стало главным вещественным доказательством в деле о том, как проржавевшее и полуаварийное транспортное средство смогло подтвердить свой класс в 2015 году при отсутствии за этим должного контроля.

Арбитраж рассудит

Параллельно сахалинские власти проводят претензионную работу в отношении недобросовестного фрахтователя - морской компании "Сахалин - Курилы". В арбитражный суд области направлен иск о возмещении убытков, понесенных бюджетом из-за ненадлежащей эксплуатации судна и упущенной от этого выгоды, а также затрат на транспортировку "Полариса" в корейский порт и его обследование.

Кроме того, власти рассчитывают и на получение страховой выплаты по факту аварийного случая в размере 140 млн рублей. Сумма будет взыскана в судебном порядке со страховой компании "Согласие", специалисты которой отказались признавать данный случай страховым.