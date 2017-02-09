В Мексике с 30 марта стоимость горючего на АЗС будет меняться каждый час

МЕХИКО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Автозаправочные станции (АЗС) в мексиканских штатах Сонора и Нижняя Калифорния Северная с 30 марта смогут каждый час менять цены на бензин. Об этом сообщил в среду представитель государственной Комиссии по регулированию в сфере энергетики Гильермо Гарсиа Алькосер.

"В соответствии с законом АЗС после отмены регулирования стоимости (горючего) уведомляют CRE о цене, которую будут выставлять, за 60 минут до того, как это произойдет, они просто будут сообщать нам об этом через электронную систему и смогут менять цены каждый час", - цитирует Алькосера электронная версия газеты El Universal. По его словам, этот механизм до конца текущего года распространится на все регионы страны.

Цены на бензин и дизельное топливо в Мексике с 1 января выросли в пределах 20%. Литр бензина марки Magna (с октановым числом 87) подорожал до 15,99 песо ($0,76), а марки Premium (с октановым числом 92) - до 17,79 песо ($0,84). Стоимость дизельного топлива увеличилась до 17,05 песо (до $0,83).

Недовольство граждан подорожанием горючего вылилось в акции протеста почти во всех регионах страны. В ряде штатов манифестации заканчивались массовыми беспорядками и разграблением магазинов. По данным Министерства внутренних дел Мексики, на всей территории страны за совершение различных правонарушений в ходе протестов были задержаны более 1,5 тыс. человек.