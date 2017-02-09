Второй гидроагрегат строящейся в Приамурье Нижне-Бурейской ГЭС готов к холостому пуску

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Второй гидроагрегат строящейся в Амурской области Нижне-Бурейской гидроэлектростанции (ГЭС) готов к испытаниям на холостом ходу, сообщила в четверг пресс-служба ГЭС.

"Второй гидроагрегат Нижне-Бурейской ГЭС, вслед за первым, успешно прошел серию испытаний и опробований при сухой спиральной камере (без заполнения водой проточного тракта). Заполнение проточного тракта турбины гидроагрегата и испытания на холостом ходу станут возможными после заполнения водохранилища до отметки 124,5 м, которое на данный момент не начато", - говорится в сообщении.

По результатам проведенных испытаний представители завода-изготовителя (концерн "Силовые машины") сделали вывод о готовности гидроагрегата №2 к пуску на холостом ходу.

Нижне-Бурейская ГЭС строится на реке Бурея в Амурской области с 2010 года и расположена ниже по течению действующей Бурейской ГЭС. Она будет выполнять функции ее контррегулятора. Проектная мощность станции - 320 МВт (четыре гидроагрегата), среднегодовая выработка - 1650 млн кВт.ч. Важной функцией будущей ГЭС станет выравнивание неравномерных сбросов с Бурейской ГЭС. Сооружение станции является одним из приоритетных проектов Инвестиционной программы ПАО "РусГидро".