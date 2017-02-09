ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России приказом от 9 февраля отозвал лицензию у красноярского банка "Енисей". Это следует из материалов ЦБ РФ.

По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. При этом "Енисей" не исполнял требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери и не предоставлял отчетность, отражающую его реальное финансовое положение.

"Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков", - говорится в сообщении регулятора.

АКБ "Енисей" является участником системы страхования вкладов. По величине активов он на 1 января 2017 года занимал 254 место в банковской системе РФ. Банк был создан в 1990 году на базе Красноярского отделения Промстройбанка СССР с отделениями в Москве, Красноярске, Петербурге, Томске, Калининграде, Балашихе и Железногорске. ​

25 января ЦБ вынес предписание банку "Енисей", ограничивающее на полгода ряд финансово-кредитных операций, в частности, на привлечение денежных средств юридических лиц во вклады и депозиты, открытие новых депозитных счетов, привлечение и размещение межбанковских кредитов, проведение операций по купле-продажи иностранной валюты. 1 февраля Центробанк вынес еще одно предписание: банку было запрещено на год осуществлять расчеты по поручению юридических лиц по перечислению средств в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, открывать новые филиалы. Также на полгода был введен мораторий на выдачу наличных денежных средств клиентам.