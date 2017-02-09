Правительство определило меры по оптимизации Федеральной адресной инвестиционной программы

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах формирования и реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), документ предусматривает перераспределение бюджетных ассигнований с объектов капитального строительства на другие цели в случае отсутствия утвержденной проектной документации. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.
"В целях повышения ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета в работе с инвестиционными расходами подписанным постановлением Правила дополнены положением о том, что в случае отсутствия утвержденной проектной документации в отношении объектов капитального строительства, включенных в ФАИП, а также в случае отсутствия детализации мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов) бюджетные ассигнования федерального бюджета перераспределяются на другие цели", - указывается в сопроводительных документах.
Отмечается, что принятое решение позволит сформировать правила ограничения финансирования и выполнения работ по объектам капитального строительства, а также требующим пообъектного распределения бюджетных ассигнований укрупненным инвестпроектам без необходимой утвержденной документации.