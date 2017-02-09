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Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от границы до места реализации

Экономика и бизнес
9 февраля, 9:00 UTC+3
Отмечается, что такая мера позволит избежать претензий белорусской стороны
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Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения границы РФ до места реализации. Такая мера вводится по просьбе белорусской стороны, говорится в пресс-релизе службы.

"Это позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий", - поясняется в сообщении.

Как отмечает Россельхознадзор, ранее фитосанитарная служба Белоруссии высказывала мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая с территории этого государства, на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России.

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