Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от границы до места реализации

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения границы РФ до места реализации. Такая мера вводится по просьбе белорусской стороны, говорится в пресс-релизе службы.

"Это позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий", - поясняется в сообщении.

Как отмечает Россельхознадзор, ранее фитосанитарная служба Белоруссии высказывала мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая с территории этого государства, на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России.