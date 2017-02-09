Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от границы до места реализации

Готовы к реваншу: кто представит сборную России на ЧМ по биатлонуСпорт 9 февраля, 11:06
Пресс-конференция главы Роструда. ВидеотрансляцияОбщество 9 февраля, 11:05
Устюгов: Чита подходит для подготовки сборной РФ по биатлону к ОИ-2018Спорт 9 февраля, 11:00
Банк "Югра" создал мобильное приложение на основе опроса клиентовНовости партнеров 9 февраля, 10:59
"Еврохим" получит 8,74 млрд руб. от продажи СУЭК доли в Мурманском морском торговом портуТранспорт 9 февраля, 10:59
ВЦИОМ: 64% россиян интересуются мнением Путина по всем важным вопросам жизни страныОбщество 9 февраля, 10:58
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес ЛогиноваСпорт 9 февраля, 10:57
СМИ: авиарынок РФ ускоряет темпы ростаТранспорт 9 февраля, 10:53
ВМФ РФ изменит программу подготовки моряков после похода авианосной группы в СириюАрмия и ОПК 9 февраля, 10:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор будет отслеживать белорусскую продукцию от пункта пересечения границы РФ до места реализации. Такая мера вводится по просьбе белорусской стороны, говорится в пресс-релизе службы.
"Это позволит избежать претензий белорусской стороны, так как весь путь будет прослеживаться в информационных системах "Аргус" и "Меркурий", - поясняется в сообщении.
Как отмечает Россельхознадзор, ранее фитосанитарная служба Белоруссии высказывала мнение, что вся продукция неизвестного происхождения, якобы поступающая с территории этого государства, на самом деле является фальсифицированной и произведена на территории России.