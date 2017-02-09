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Набиуллина: оздоровление банковского сектора РФ может занять еще несколько лет

Экономика и бизнес
9 февраля, 9:09 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
По словам главы ЦБ, спад российской экономики и ухудшение качества активов российских кредитных организаций затормозили этот процесс
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина

Глава Банка России Эльвира Набиуллина

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Оздоровление банковского сектора РФ может занять еще несколько лет. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будут измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет", - сказала Набиуллина.

По ее словам, больше половины пути оздоровления банковского сектора уже пройдено, но спад российской экономики и ухудшение качества активов российских кредитных организаций затормозили этот процесс.

"Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков", - пояснила глава Банка России.

В 2016 году лицензии были отозваны у 97 банков и небанковских кредитных организаций (13,2% от общего числа на начало года). Это рекордное число с 1999 года, когда финансовый регулятор прекратил деятельность более 200 банков.

Крупнейшими стали Внешпромбанк (40-е место), банк "Интеркоммерц" (67-е место), Росинтербанк (68-е место), ВПБ (89-е место), Финпромбанк (94-е место) и БФГ-Кредит (99-е место). Также 6 кредитных организаций входили во вторую сотню по размеру активов, 18 - в третью и 23 - в четвертую.

Больше всего лицензий лишились кредитные организации, зарегистрированные в Москве (65) и Санкт-Петербурге (5).

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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