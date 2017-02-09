Глава ЦБ: трехуровневая система банков позволит удовлетворить потребности экономики

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Трехуровневая система банковского регулирования позволит максимально полно удовлетворить запросы потребителей банковских услуг в РФ, заявила в интервью ТАСС председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Трехуровневая система создается для того, чтобы в экономике присутствовали финансовые институты, способные максимально полно удовлетворить запросы потребителей. Региональные банки работают с малым и средним бизнесом на местах, знают их историю, имеют больше возможностей для работы с заемщиками на индивидуальной основе. Большие банки относительно этой категории клиентов часто проигрывают: в силу технологий работы больших банков, скоринговых моделей (модель определения характеристик заемщика - прим. ред.)", - отметила Набиуллина.

По ее словам, выделение нескольких уровней в банковской системе - это довольно распространенный подход в мировой практике.

"Во многих странах разные типы финансовых институтов регулируются по-разному", - добавила она.

В Государственную думу внесен законопроект, предполагающий переход к трехуровневой структуре банковского сектора. Первый уровень банковской системы - наиболее крупные, системно значимые банки. Кроме того, вводится новый статус кредитной организации - банк с базовой лицензией. К банкам с базовой лицензией применяются минимальные требования по капиталу - от 300 млн рублей.

Чтобы иметь универсальную лицензию банк должен к 1 января 2018 года иметь не менее 1 млрд рублей капитала.

Банк России рассчитывает внедрить трехуровневую структуру банковского сектора в РФ с 1 января 2018 г, полностью система сформируется к началу 2019 года. "Введение трехуровневой системы мы планируем с 1 января 2018 года. С этого момента начнется переходный период в один год, в течение которого банки должны будут определиться в какой категории они намерены работать. Таким образом, трехуровневая структура банковского сектора должна сложиться к началу 2019 года", - отметила Набиуллина, подчеркнув, что переходный период будет максимально плавным.

По словам председателя Банка России, предполагается, что те договоры, которые кредитные организации, переходящие в категорию банков с базовой лицензией, заключали раньше, но которые не будут соответствовать новым условиям, будут действовать до истечения срока договора.

Глава ЦБ напомнила, что регулятор в рамках новой модели регулирования предлагает выделять три уровня кредитных организаций.

"Системно значимые кредитные организации, которые продолжат работать по тем же правилам, что и сейчас. Затем универсальные банки, которые могут совершать все виды операций, включая международные, но и регулируются в полной мере в соответствии с базельскими стандартами. Минимальные требования к капиталу универсальных банков повышаются до 1 млрд рублей. Третий тип - банки с базовой лицензией, капитал которых может составлять от 300 млн рублей, будут в основном обслуживать физических лиц, малый и средний бизнес", - отметила она.

Банк России, по ее словам, предлагает существенно упростить регулирование для таких банков, поскольку уровень принимаемых ими рисков будет ниже, и у них не будет возникать необходимости в проведении очень сложных, в том числе международных, операций. При этом малые банки смогут проводить валютные и трансграничные операции, не напрямую, а через счета в крупных банках.