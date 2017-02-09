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ЦБ прорабатывает возможность раскрывать банковскую тайну для расследования вывода активов

Экономика и бизнес
9 февраля, 9:05 UTC+3 МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Как рассказала в интервью ТАСС глава Банка России Эльвира Набиуллина, передача такой информации правоохранителям позволит сделать еще один шаг к неотвратимому наказанию для виновных банкиров
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность направлять правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну для расследования вывода активов из банков. Об этом в интервью ТАСС заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Механизм, который мы начали сейчас прорабатывать и который также потребует изменений в законодательство: направление информации, составляющей банковскую тайну, в правоохранительные органы. Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать, информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых", - сказала Набиуллина.

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Передача такой информации правоохранителям, по ее словам, позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных банкиров было неотвратимым.

Глава ЦБ отметила, что в настоящий момент проблему вывода активов из банка собственниками или менеджментом регулятор только частично может решить повышением эффективности надзора, и пока Центральный банк имеет ограниченный формальными критериями перечень ситуаций для надзорного вмешательства, недобросовестные банкиры чувствуют себя в безопасности.

Набиуллина объяснила, что это происходит потому, что у Банка России, в отличие от центральных банков многих стран, нет права на профессиональное суждение, кроме как в узком перечне вопросов определения аффилированности. Сейчас для пресечения нарушения, Банк России должен предъявить формальные доказательства нарушений, иначе в суде он не сможет доказать обоснованность своих действий.

"И у нас вся система построена на формальных доказательствах. А какие могут быть формальные доказательства, когда отчетность полностью поддельная? И последнее, и возможно, самое важное. Только неотвратимость наказания за финансовые преступления может изменить ситуацию. Если недобросовестные банкиры остаются безнаказанными, да еще и убегают с ворованными деньгами за рубеж, откуда их не смогут достать, то мы обречены на то, что это будет повторяться", - сказала Набиуллина.

Кроме того, по ее словам, ЦБ обсуждает внесение изменения в законодательство, которое позволит привлекать руководителей банков к ответственности за то, что они пошли на фальсификацию отчетности.

В настоящее время Банк России обязан лишь выдать предписание банку об исправлении отчетности, если обнаружит признаки ее фальсификации.

"В целом, заинтересованные органы власти это предложение поддерживают, потому что фальсифицированная отчетность - это действительно одна из ключевых бед нашей банковской системы", - подчеркнула Набиуллина.

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Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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