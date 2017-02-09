В Хабаровском крае запущен первый в ДФО образовательный проект РЭЦ для экспортеров

ХАБАРОВСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровский край стал единственным на Дальнем Востоке регионом, где запущен образовательный проект Российского экспортного центра по обучению экспортно-ориентированных предпринимателей. Его выпускниками уже стали 89 человек, сообщил ТАСС руководитель регионального Центра поддержки и развития экспорта Иван Суханов.

"В прошлом году был запущен образовательный проект Российского экспортного центра в Хабаровском крае, мы вошли в число 13 пилотных регионов, где он реализуется. На Дальнем Востоке мы единственные пока. Проект разрабатывали профессиональные методологи, действующие экспортеры и специалисты в разных областях. Он представляет из себя основные этапы экспортного проекта, начиная от переговоров и заканчивая поставкой, отгрузкой", - уточнил Суханов.

Он добавил, что в 2016 году в рамках проекта обучались сотрудники 41 компании малого и среднего бизнеса, сертификаты специалистов по экспорту получили 89 человек.

"Часть из них - действующие экспортеры, часть - новички. Это своеобразная удочка, чтобы начать ловить рыбу. Для компании это бесплатно, нужно только, чтобы была регистрация на территории Хабаровского края и высшее образование", - отметил руководитель центра.

По его словам, количество участников внешнеэкономической деятельности среди представителей малого и среднего бизнеса в Хабаровском крае растет: в 2015 году их было 130, в 2016 году - уже 186.

По этой позиции регион занимает второе место среди дальневосточных, а вот по объемам внешнеторговых оборотов - только четвертую позицию в ДФО. При этом в крае зарегистрировано 63 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а в России на экспорт работают 13,5 тыс. компаний из этого сегмента бизнеса.

"Объемы экспорта в Хабаровском крае (те, что учитываются статистикой в регионе - прим. ТАСС) в денежном выражении последние три года падали, а в физическом объеме и по количеству экспортеров из МСБ - росли", - сказал Суханов.

Он добавил, что в 2014 году край экспортировал продукцию на $1,5 млрд, в 2015 году - на $1 млрд. "К марту-апрелю станут окончательно ясны цифры 2016 года, но мы прогнозируем не более уровня предыдущего года, то есть около $1 млрд", - резюмировал руководитель центра.