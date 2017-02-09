Акции "Фосагро" упали на 3,78% после продажи Гурьевыми 4,5% бумаг компании

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Фосагро" подешевели на открытии торгов Московской биржи на 3,9%, до 2588 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.
Акции дешевеют на фоне новости о продаже семьей Гурьевых пакета в 4,5% акций "Фосагро" по цене 2,55 тыс. руб. за бумагу, что на 5,5% ниже цены акций на закрытии торгов Московской биржи 8 февраля.
Как сообщала ранее компания, продающий акционер намерен использовать часть выручки от продажи акций для покупки 2,7% акций "Фосагро" у члена совета директоров компании Игоря Антошина.
После завершения этих сделок в свободном обращении останется 25,1% акций "Фосагро", еще 21,15% будет в распоряжении Adorabella Limited, Chlodwig Enterprises Limited будет владеть 22,51% акций, Игорю Антошину будет принадлежать 11,88%, ректору Горного института Владимиру Литвиненко - 14,54%, Евгении Гурьевой - 4,82%.
"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже.