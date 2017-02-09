Nordgold уходит с LSE, выкупит у миноритариев GDR по $3,45 за ценную бумагу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Золотодобывающая компания Nordgold Алексея Мордашова приняла решение провести делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) и прекратить их обращение на Лондонской фондовой бирже (LSE). Об этом говорится в сообщении компании.

Уход с биржи предусматривает выкуп GDR у минориториев по $3,45 за ценную бумагу, что соответствует средневзвешенной цене GDR по итогам торгов 5 дней, предшествующих объявлению о выкупе, уточняется в сообщении. Оферта действует до 16 марта 2017 года.

Миноритариям предоставлено право остаться акционерами Nordgold после делистинга. При этом они могут предъявить акции для выкупа по $3,45 за ценную бумагу после делистинга.

Предъявить бумаги для выкупа можно после объявления финансовых результатов компании по МСФО за первое полугодие 2017 года или первое полугодие 2018 года, а также после объявления финансовых результатов за 2017 и 2018 годы.

В виде GDR на Лондонской бирже обращаются 9,25% акций Nordgold. Основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов контролирует примерно 90,73% акций золотодобывающей компании.

Nordgold владеет девятью действующими рудниками (пятью в России, двумя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане).

Компания также располагает двумя проектами на стадии строительства и проектирования (Bouly в Буркина-Фасо и "Гросс" в России), четырьмя проектами с локализованными ресурсами, а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде.