Кипрская "дочка" "Северсталь" размещает конвертируемые в GDR облигации на $250 млн

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Кипрская "дочка" "Северстали" - Abigrove Limited - размещает необеспеченные облигации, конвертируемые в глобальные депозитарные расписки (GDR) материнской компании, на сумму до $250 млн. Об этом говорится в сообщении, размещенном на Лондонской бирже.
Ставка купонного дохода по пятилетним облигациям может составить 0-0,5%. Купон будет выплачиваться один раз в полгода.
Цена конвертации в GDR будет рассчитываться с премией 25-35% к рынку, отмечается в сообщении.
Прайсинг планируется на 16 февраля.
"Северсталь" - одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии. Председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов контролирует 79,2% акций компании.
В обращении имеются три выпуска евробондов "Северстали": облигации на $594,19 млн с погашением в 2017 г., на $548,62 млн с погашением в 2018 г. и на $634,05 млн с погашением в 2022 г. Кроме того, в обращении есть два выпуска конвертируемых облигаций на $61,8 млн (погашение в 2017 г.) и на $200 млн (погашение в 2021 г.).