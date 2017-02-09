Мень: окончательных решений о передаче АИЖК банка "Российский капитал" пока нет

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Окончательных решений по передаче Агентству жилищного ипотечного кредитования (АИЖК) банка "Российский капитал", который занимается достройкой объектов проблемного холдинга СУ-155, пока не принято. Об этом сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

"Нет, пока таких решений (о выкупе Агентством по страхованию вкладов, акционером банка, проблемных активов СУ-155 и передаче самого холдинга АИЖК - прим. ред. ТАСС) никаких нет. Идут разные обсуждения: в том числе смены учредителя банка "Российский капитал", как раз с АСВ на АИЖК, но решений окончательных пока никаких не принято", - сказал глава Минстроя.

Банк "Российский капитал" осуществляет санацию проблемного строительного холдинга СУ-155. Соответствующее решение было принято в конце 2015 г. В зоне ответственности банка находятся 130 жилых объектов СУ-155. Согласно разработанной Минстроем РФ концепции по завершению строительства объектов застройщика, проект рассчитан до конца 2018 г. До конца 2016 г. банк планировал завершить строительство 58 жилых домов, находящихся в зоне ответственности "Российского капитала".