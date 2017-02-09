Долги управляющих компаний перед пермским филиалом "Т Плюс" выросли до 6,2 млрд рублей

ПЕРМЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Долги за теплоснабжение управляющих компаний (УК) перед пермским филиалом "Т Плюс" на начало 2017 года выросли к уровню аналогичного периода 2016 года на 8% - до 6,2 млрд рублей. Энергетики призвали население переходить на прямые платежи, долги с УК будут взысканы через суд, сообщила пресс-служба теплоэнергоснабжающей организации.

"Общий долг перед предприятиями "Т Плюс" в Прикамье за январь-декабрь прошлого года вырос на 820 млн рублей и составляет 9,87 млрд рублей. Среди главных должников по- прежнему - УК-посредники, которые не оплатили потребленную теплоэнергию на 6,2 млрд рублей (63% всех долгов за теплоснабжение)", - уточнили в пресс-службе, отметив, что прирост по сравнению с 1 января 2016 года составил 500 млн рублей.

По данным компании, руководство УК собирает платежи с населения за тепло, но вразрез договорным обязательствам не перечисляет их поставщикам услуг. Энергетики призывали население переходить на прямые платежи, которые будут способствовать снижению долгов. Так, в прошлом году сложилась положительная практика прозрачности расчетов, общая сумма прямых расчетов за тепло в регионе выросла за год в пять раз - до 647,7 млн рублей.

По словам директора пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергея Круглякова, в борьбе с неплательщиками ежегодно подаются судебные иски, взыскание долгов проходит через судебных приставов. "О систематических фактах нарушения платежной дисциплины уведомляются правоохранительные органы, в регионе регулярно возбуждаются уголовные дела в отношении нерадивых управленцев", - сказал он.

Пермский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах: Перми, Краснокамске, Чайковском, Березниках и Губахе. В состав филиала входят десять теплоэлектростанций: Березниковские ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-10, Кизеловская ГРЭС-3, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.