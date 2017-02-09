Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги управляющих компаний перед пермским филиалом "Т Плюс" выросли до 6,2 млрд рублей

Экономика и бизнес
9 февраля, 11:50 UTC+3 ПЕРМЬ /Корр. ТАСС, Алла Михеенко
По данным энергетиков, руководство компаний собирает платежи с населения за тепло, но не перечисляет их поставщикам услуг
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕРМЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Долги за теплоснабжение управляющих компаний (УК) перед пермским филиалом "Т Плюс" на начало 2017 года выросли к уровню аналогичного периода 2016 года на 8% - до 6,2 млрд рублей. Энергетики призвали население переходить на прямые платежи, долги с УК будут взысканы через суд, сообщила пресс-служба теплоэнергоснабжающей организации.

"Общий долг перед предприятиями "Т Плюс" в Прикамье за январь-декабрь прошлого года вырос на 820 млн рублей и составляет 9,87 млрд рублей. Среди главных должников по- прежнему - УК-посредники, которые не оплатили потребленную теплоэнергию на 6,2 млрд рублей (63% всех долгов за теплоснабжение)", - уточнили в пресс-службе, отметив, что прирост по сравнению с 1 января 2016 года составил 500 млн рублей.

Смотрите также

ГУ ЖКХ Минобороны выплатило 450 млн рублей долга энергетикам Забайкалья и Дальнего Востока
Долг Свердловской области за тепло перед "Энергосбыт Плюс" составил 7,5 млрд руб.

По данным компании, руководство УК собирает платежи с населения за тепло, но вразрез договорным обязательствам не перечисляет их поставщикам услуг. Энергетики призывали население переходить на прямые платежи, которые будут способствовать снижению долгов. Так, в прошлом году сложилась положительная практика прозрачности расчетов, общая сумма прямых расчетов за тепло в регионе выросла за год в пять раз - до 647,7 млн рублей.

По словам директора пермского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Сергея Круглякова, в борьбе с неплательщиками ежегодно подаются судебные иски, взыскание долгов проходит через судебных приставов. "О систематических фактах нарушения платежной дисциплины уведомляются правоохранительные органы, в регионе регулярно возбуждаются уголовные дела в отношении нерадивых управленцев", - сказал он.

Пермский филиал "Т Плюс" объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах: Перми, Краснокамске, Чайковском, Березниках и Губахе. В состав филиала входят десять теплоэлектростанций: Березниковские ТЭЦ-2, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-10, Кизеловская ГРЭС-3, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18 и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
2
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
3
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
4
Федерация биатлона Франции извинилась за нападки Фуркада в адрес Логинова
5
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
6
Источник: мэр Тайшетского района в Иркутской области задержан
7
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
Темы дня
Реклама