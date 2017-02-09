Андрей Рогозов назначен управляющим директором "ВКонтакте"

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Mail.ru Group объявила о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора социальной сети "ВКонтакте". Об этом говорится в сообщении компании.

Ранее Рогозов руководил продуктовым и техническим развитием "ВКонтакте". За бизнес-направление социальной сети по-прежнему будет отвечать Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group.

Ранее главой (CEO) "ВКонтакте" был Борис Добродеев, который 26 октября 2016 года был назначен генеральным директором Mail.ru Group в России. Как пояснили тогда ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group, операционной деятельностью "ВКонтакте" будут заниматься операционный директор соцсети Андрей Рогозов и исполнительный директор "ВКонтакте", заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.

Mail.Ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" осенью 2014 года.