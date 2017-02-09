Андрей Рогозов назначен управляющим директором "ВКонтакте"

Украинец Зозуля запросил у ФИФА разрешение на переход в третий клуб за сезонСпорт 9 февраля, 12:09
Пожар на химическом заводе в Испании не могут потушить уже суткиПроисшествия 9 февраля, 12:04
Сборная России опустилась на рекордно низкое 61-е место в рейтинге ФИФАСпорт 9 февраля, 12:04
Бессонов: Чанов был душой киевского "Динамо" и любимцем болельщиковСпорт 9 февраля, 12:03
Источник: потерпевший по делу хакерской группы "Шалтай-Болтай" является непубличным лицомПроисшествия 9 февраля, 12:01
Милла Йовович в "Обители зла" и оттенки серого: что смотреть в кино на выходныхКультура 9 февраля, 12:00
Погрузка на ПривЖД в январе 2017 года увеличилась на 13,2%Транспорт 9 февраля, 11:49
СК проводит проверку по факту захвата пиратами граждан РФ и Украины в НигерииПроисшествия 9 февраля, 11:44
Награждение победителей всероссийского конкурса "Область добра" состоится 17 февраляНовости партнеров 9 февраля, 11:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Mail.ru Group объявила о назначении Андрея Рогозова на должность управляющего директора социальной сети "ВКонтакте". Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее Рогозов руководил продуктовым и техническим развитием "ВКонтакте". За бизнес-направление социальной сети по-прежнему будет отвечать Дмитрий Сергеев, заместитель генерального директора Mail.Ru Group.
Ранее главой (CEO) "ВКонтакте" был Борис Добродеев, который 26 октября 2016 года был назначен генеральным директором Mail.ru Group в России. Как пояснили тогда ТАСС в пресс-службе Mail.ru Group, операционной деятельностью "ВКонтакте" будут заниматься операционный директор соцсети Андрей Рогозов и исполнительный директор "ВКонтакте", заместитель генерального директора Mail.Ru Group Дмитрий Сергеев.
Mail.Ru Group стала единственным владельцем "ВКонтакте" осенью 2014 года.