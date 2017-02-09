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Урожай зерна в России в 2017 г. превысит 100 млн тонн

Экономика и бизнес
9 февраля, 12:24 UTC+3
Экспорт зерна из России текущем сельхозгоду может превысить 37,5 млн тонн
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России пока не озвучивает свой прогноз по урожаю зерна в 2017 году, однако урожай должен превысить 100 млн тонн. Об этом сообщил журналистам директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик.

"Думаю, да, по-любому", - сказал он, отвечая на вопрос о том, превысит ли урожай зерна в этом году 100 млн тонн.

При этом Волик отказался озвучивать более точный прогноз, отметив, что свою оценку сначала должны дать растениеводы.

Про предварительным данным, Россия в 2016 году собрала рекордный урожай зерна - 119,1 млн тонн (на 14% больше, чем в 2015 году - 104,8 млн тонн). Рекордные показатели, в том числе, достигнуты по пшенице - 73,3 млн тонн (на 19% больше уровня 2015 года). Окончательные цифры по урожаю зерна будут представлены в марте 2017 года.

Экспорт зерна из России в текущем сельхозгоду (июль 2016 года - июнь 2017 года) может превысить ранее прогнозировавшиеся Минсельхозом 37,5 млн тонн.

"Думаю, что, в принципе, при отдельных дополнительных стимулах, позволяющих оптимизировать перевозки, может быть, можно и еще увеличить этот объем", - сказал он, отвечая на вопрос, успеют ли российские экспортеры до конца сельхозгода вывезти необходимые объемы зерна, чтобы достичь оценки Минсельхоза по экспорту в 37,5 млн тонн.

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