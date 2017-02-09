Медведев обсудит с президентом Словении совместные проекты в энергетике и других сферах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент Словении Борут Пахор обсудят 10 февраля в Москве актуальные вопросы российско-словенского сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Медведев и Пахор обсудят ход реализации совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в высоких технологиях", - отметили в кабмине.

Президент Словении посетит Россию с официальным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. В пятницу в Москве состоятся их переговоры.