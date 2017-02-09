Холдинг "Сухой" одобрил конвертацию долга ГСС на 107,4 млрд руб. в акции

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Сухой" на общем собрании одобрили конвертацию долга дочерней компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) объемом 107,4 млрд руб. в обыкновенные акции. Об этом говорится в материалах холдинга.

Одновременно акционеры "Сухого" одобрили соглашение о прекращении обязательств путем зачета денежных требований между холдингом и ГСС на аналогичную сумму.

В результате сделки ГСС разместит в пользу "Сухого" 49,56 млн акций. Согласно информации, размещенной на сайте компании, уставный капитал ГСС состоит из 14 млн 012 тыс. 381 акций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.

На 31 марта 2016 г. долг ГСС составил 119,7 млрд руб., из них 111,3 млрд руб. - внутригрупповые займы, также ГСС должна Сбербанку и ВЭБ. Долг перед ними на тот момент составлял примерно $75 млн.

Компания ГСС образована в 2000 г. для создания новых образцов авиационной техники гражданского назначения. В настоящее время основной проект компании - создание самолетов Sukhoi Superjet 100.

ПАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой" принадлежит 94,4692% ГСС, World's Wing SA (дочерняя компания Alenia Aeronautica, группа Finmeccanica) - 5,5308%.