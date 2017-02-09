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Медведев утвердил соглашение с КНР по созданию гражданского тяжелого вертолета

Экономика и бизнес
9 февраля, 13:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Подписание соглашения прошло в ходе официального визита Владимира Путина в Китай летом 2016 года
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении соглашения с Китаем о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета. Документ подписан 7 февраля и опубликован на официальном портале правовой информации.

"Утвердить соглашение между правительством РФ и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве по программе создания гражданского перспективного тяжелого вертолета, подписанное 25 июня 2016 года в Пекине", - говорится в документе. МИД РФ поручено уведомить китайскую сторону о выполнении Россией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения.

Подписание соглашения летом 2016 прошло в ходе официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай. В холдинге "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщали, что российская сторона окажет содействие китайским партнерам в разработке вертолета.

Соглашение предполагает, что "Вертолеты России" осуществят инвестиции в проект в виде технологий, а также разработают техническое предложение и отдельные системы новой машины на контрактной основе. Китайская сторона будет заниматься организацией и реализацией программы в целом, включая проектирование, постройку опытных образцов, проведение испытаний, сертификацию, производство, а также продвижение вертолета на рынок и общую координацию работ.

Как заявляли ранее в компании, совместная разработка будет способствовать не только дальнейшему развитию сотрудничества в высокотехнологичных отраслях промышленности, но и "укреплению дружественных связей между Россией и Китаем в целом".

Российско-китайский тяжелый вертолет AHL (Advanced Heavy Lifter) разрабатывается совместно российским холдингом "Вертолеты России" и китайской AVIC "Китайская авиационно-промышленная корпорация". Согласно представленным ранее данным, максимальная взлетная масса вертолета составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тысячи метров. Дальность его полета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри составит 10 тонн и до 15 тонн при его размещении на внешней подвеске.

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