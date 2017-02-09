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Россельхознадзор переносит дату визита специалистов в Белоруссию из-за опасения провокаций

Экономика и бизнес
9 февраля, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Ранее президент Республики Александр Лукашенко поручил завести уголовное дело на главу российского ведомства Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству"
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор переносит срок запланированного на февраль визита специалистов службы в Белоруссию из-за опасения провокаций с белорусской стороны. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

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"Подобное решение Россельхознадзор был вынужден принять в связи с существующими опасениями ряда инспекторов в возможных провокационных действиях с белорусской стороны. Визит отложен до стабилизации ситуации", - отмечается в сообщении.

Российские специалисты планировали посетить места хранения и производства растительной продукции в Белоруссии, договоренность была достигнута 7 февраля. Предполагалось, что визит должен был прояснить ситуацию с резким увеличением объемов поставок подкарантинной продукции из Белоруссии в Россию. Так, по данным Россельхознадзора, объем поставок подкарантинной моркови вырос в 2,6 раза, яблок в 1,5 раза, капусты пекинской в 3,3 раза, грибов в 1,4 раза, лука репчатого в 32 раза, картофеля продовольственного в 2,2 раза по сравнению с 2015 годом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что поручил МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта за "нанесение ущерба государству". Речь идет об ограничениях, которые Россельхознадзор вводил в отношении ряда белорусских продовольственных предприятий. Комментируя ТАСС заявление Лукашенко, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт отметил, что после этого будет трудно работать с Белоруссией.

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