“Победа” разрешила пассажирам менять дату и маршрут вылета за 2000 рублей

МОСКВА, 9 февраля, /ТАСС/. Лоукостер “Победа” (входит в группу “Аэрофлот”) разрешил пассажирам менять дату и маршрут перевозки за дополнительные 2000 рублей, говорится в сообщении авиакомпании. В настоящий момент минимальная стоимость билета лоукостера составляет 999 рублей.



“Теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании. Стоимость нового сервиса составляет 2000 рублей, без учета доплаты разницы в тарифах”, - говорится в сообщении.



Большинство тарифов лоукостера невозвратные - обменять билет можно было только если изначально он куплен по тарифу “Премиум” (билеты по этому тарифу стоят дороже, в него также входит ряд дополнительных услуг).



"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них Германия, Кипр, Италия, Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан.

Показать еще