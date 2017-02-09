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“Победа” разрешила пассажирам менять дату и маршрут вылета за 2000 рублей

Экономика и бизнес
9 февраля, 13:42 UTC+3
Большинство тарифов компании остаются невозвратными
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Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 9 февраля, /ТАСС/. Лоукостер “Победа” (входит в группу “Аэрофлот”) разрешил пассажирам менять дату и маршрут перевозки за дополнительные 2000 рублей, говорится в сообщении авиакомпании. В настоящий момент минимальная стоимость билета лоукостера составляет 999 рублей.

“Теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании. Стоимость нового сервиса составляет 2000 рублей, без учета доплаты разницы в тарифах”, - говорится в сообщении.

Большинство тарифов лоукостера невозвратные - обменять билет можно было только если изначально он куплен по тарифу “Премиум” (билеты по этому тарифу стоят дороже, в него также входит ряд дополнительных услуг).

"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них Германия, Кипр, Италия, Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан.

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