“Победа” разрешила пассажирам менять дату и маршрут вылета за 2000 рублей

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МОСКВА, 9 февраля, /ТАСС/. Лоукостер “Победа” (входит в группу “Аэрофлот”) разрешил пассажирам менять дату и маршрут перевозки за дополнительные 2000 рублей, говорится в сообщении авиакомпании. В настоящий момент минимальная стоимость билета лоукостера составляет 999 рублей.
“Теперь пассажир может заменить маршрут и дату вылета в своем бронировании. Стоимость нового сервиса составляет 2000 рублей, без учета доплаты разницы в тарифах”, - говорится в сообщении.
Большинство тарифов лоукостера невозвратные - обменять билет можно было только если изначально он куплен по тарифу “Премиум” (билеты по этому тарифу стоят дороже, в него также входит ряд дополнительных услуг).
"Победа" - первый российский лоукостер. Перевозчик осуществляет полеты по 37 направлениям, в том числе по 11 международным - среди них Германия, Кипр, Италия, Австрия, Армения, Грузия и Азербайджан.