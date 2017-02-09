Алиев: строительство трубопровода TANAP завершится вовремя

БАКУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Строительство Трансанатолийского трубопровода (TANAP), входящего в "Южный газовый коридор" и предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу, завершится в намеченные сроки. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая вице-президента Всемирного банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии Сирила Маллера.

"Работы по проекту TANAP ведутся в соответствии с графиком и завершатся вовремя", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана высоко оценил финансовую поддержку ВБ по проекту "Южный газовый коридор", который он назвал "проектом глобального значения".

Трансанатолийский трубопровод протяженностью 1,8 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках второй стадии разработки от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.

Строительство газопровода началось в 2015 году. Его пропускная способность составит 16 млрд куб. м с наращиванием к 2023 году до 23 млрд куб. м, а к 2026 году - до 31 млрд куб. м.

Стоимость проекта оценивается в $8,5 млрд, а всего "Южного газового коридора" - в $45 млрд.

Поставки газа по Трансанатолийскому трубопроводу начнутся в середине 2018 года. Его продолжением станет Трансадриатический трубопровод, который протянется от западной границы Турции через Грецию и Албанию на юг Италии.

Предполагается, что азербайджанский газ достигнет европейского рынка в 2020 году.