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Медведев: институты развития должны взаимодействовать друг с другом

Экономика и бизнес
9 февраля, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Необходимо добиться достижения общего эффекта, заявил премьер-министр РФ
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Существующие в России институты развития, созданные государственными структурами, должны взаимодействовать друг с другом и давать общий эффект, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с руководителем Фонда развития поддержки промышленности Алексеем Комиссаровым.

По словам Комиссарова, фонду за последнее время удалось наладить очень хорошее взаимодействие с другими институтами развития, такими как Российский экспортный центр, корпорация малого и среднего предпринимательства, РФПИ.

"Мы объединились, у каждого есть своя ниша, но мы смотрим те проекты, которые нужно поддержать как-то совместно. Например те, которые поддержаны фондом, чтобы продукция этих предприятий могла поставляться на экспорт", - рассказал Комиссаров главе правительства.

"У нас довольно много уже сложившихся за последние годы институтов развития, но они должны действовать не врастопырку, что называется, а давать общий эффект. То, что у вас координация с другими коллегами, то что вы где-то им какие-то проекты подсказываете, в каких-то проектах они принимают участие в режиме софинансирования - это все очень хорошо и важно, имея в виду необходимость концентрации государственных усилий и государственных ресурсов", - заявил Медведев на встрече с Комиссаровым.

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