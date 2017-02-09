Козак: обсуждение потенциала регионов станет основной задачей инвестфорума в Сочи

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Обсуждение наращивания экономического потенциала регионов станет основной задачей Российского инвестиционного форума в Сочи 27-28 февраля. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Основная задача форума - обсуждение инструментов наращивания собственного экономического потенциала субъектов РФ, муниципальных образований, представление инвестиционных возможностей регионов. Форум проходит традиционно с участием председателя правительства РФ", - сказал он.

По словам Козака, главная тема форума - новые проекты для роста. "Обсудим реальные инвестиционные проекты, которые могут быть реализованы в стране, покажем их положительное влияние на экономику, раскроем потенциал экономического роста страны в целом", - добавил вице-премьер.

Программа форума

Программа форума разделена на три блока.

"Это новая региональная политика, совершенствование управления. Это перекликается с тем указом (президента о новой региональной политике - прим. ТАСС), о котором я говорил. Поскольку значительная часть указа президента посвящена стимулированию <...> органов государственной власти и органов местного самоуправления по наращиванию собственного потенциала, часть уже реализована на уровне законов, уже начиная с 2017 года. И увеличение грантов за динамичное развитие субъектов РФ, и предстоящее сохранение в распоряжении субъектов РФ налога на прибыль, который подлежит зачислению в федеральный бюджет, весь прирост будет оставляться в регионах. Ну и другие инструменты, которые в настоящее время находятся на стадии обсуждения", - сказал Козак.

Зампред правительства отметил, что на форуме будет обсуждаться задача создания условий для ведения экономической деятельности в регионах.

"Важно обсудить с региональными властями в рамках форума и с представителями бизнеса, чтобы все органы власти, все субъекты были нацелены на единую задачу - создание благоприятных условий для ведения экономической деятельности на территории, наращивания собственного экономического потенциала и дестимулирования на получение дармовых денег из вышестоящего бюджета", - заявил Козак.

Следующий блок вопросов, по словам вице-премьера, повышение эффективности бизнеса. "Здесь будут обсуждаться лучшие практики региональных и местных властей по созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, для ведения бизнеса на территории", - отметил он.

Актуальной, по мнению Козака, остается тема инвестиций в человеческий капитал. "Еще один блок - "Реализуя проекты для жизни" - будет посвящен обсуждению проектов модернизации образования, здравоохранения, созданию комфортной среды обитания в регионах нашей страны", - сказал он.

По словам вице-премьера, программа форума сформирована, утверждена. В его рамках пройдет заседание президиума совета при президенте по стратегическому планированию, его проведет премьер с участием глав регионов, также будут подведены итоги работы над внедрением проектного управления в стране.

Инвестиции в проведение форума оцениваются в 300 млн рублей, сказал Козак.

Участники

Вице-премьер также сказал, что в рамках форума состоится церемония вручения наград премии развития 2017 года, которая учреждена Внешэкономбанком.

"В рамках форма запланировано 34 мероприятия деловой программы: круглые столы, панельные дискуссии.

Подтвердили свое участие в форуме "капитаны" российского бизнеса, крупнейшие компании: "Лукойл" Алекперова, Вексельберг (Сколково, Ренова), и Сбербанк (Герман Греф), и Евтушенко АФК "Система", Костин "ВТБ", Миллер. В форуме также примут участие руководители иностранных компаний из Австрии, Великобритании, Германии, Афганистана, Казахстана, США, Швейцарии, Японии", - рассказал Козак, добавив, что количество иностранных участников форума сохранилось прежним. "Среди иностранных компаний Cash&Carry, Siemens, Construction Group, но их будет значительно больше", - отметил он.

В рамках форума будет организована выставка инвестиционных предложений субъектов РФ, муниципальных образований, а также инфраструктурных компаний, которые являются партнерами инвестиций в инфраструктуру. "Сегодня все, несмотря на сжатые сроки, необходимые организационные мероприятия выполнены", - заверил вице-премьер.

Также будет организована обширная культурная программа, спортивно-зрелищные мероприятия, в частности, забег по трассе "Формулы-1", фестиваль Юрия Башмета, концерт Дениса Мацуева.

ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.