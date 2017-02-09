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ЦБ предлагает начать перевод бюджетников на карту "Мир" с 1 июля

Экономика и бизнес
9 февраля, 14:34 UTC+3
Предполагается, что в этом году российские банки выпустят около 40 млн таких карт
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© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Перевод новых клиентов из бюджетной сферы на карту "Мир" можно было бы начать с 1 июля 2017 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече представителей банков с ЦБ РФ. При этом, по ее словам, полный переход работников бюджетной и социальной сферы на карту "Мир" предполагается не с начала следующего года, а с 1 июля 2018 г.

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"Уже было принято решение, что бюджетники и пенсионеры будут получать средства, если они хотят получать на карту, то это будет происходить через карту "Мир". Уже готовятся поправки к законодательству. Переход мы должны сделать достаточно быстро, но плавно, чтобы было удобно людям. Было бы правильно, чтобы для новых клиентов в бюджетной сфере мы установили сроки не с начала 2018 года, а с 1 июля 2017 года выдачу средств на карту "Мир", - сказала она.

В соответствии с поправками к законопроекту "О национальной платежной системе", граждане должны получать все социальные и бюджетные денежные выплаты только на карты "Мир" с 1 января 2018 года.

Как сообщал ранее ТАСС представитель ЦБ РФ, требования к кредитным организациям о предоставлении клиентам-бюджетникам карт платежной системы "Мир" не ограничивает конкуренцию между банками и затрагивает только сферу бюджетных выплат, в отношении которых государство вправе определять порядок их получения. Такие требования не ограничивают конкуренции между банками при обслуживании клиентов, не предоставляют преимуществ одним кредитным организациям перед другими и не влекут доминирования каких-либо игроков рынке.

В пресс-службе регулятора отмечали, что национальный платежный инструмент, которым является карта "Мир", выпускается разными банками, и гражданин может сам выбрать наиболее подходящий для него банк. Кроме того, бюджетник вправе выбрать и способ получения выплат в рамках пенсионного или иного профильного законодательств - в наличной или безналичной форме.

О системе

Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система. Первые карты были выпущены в декабре 2015 года. Оператором платежной системы "Мир" выступает АО "НСПК".

В платежной системе "Мир" есть дебетовые и классические карты, поддерживается овердрафт. По данным на 26 февраля, участниками системы стали 176 банков, 97% банкоматов и более 75% терминалов принимают карту "Мир".

В этом году российские банки выпустят около 40 млн карт "Мир", из бюджета на счета граждан поступит около 14 трлн руб

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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