Четыре компании подали заявки на НДД по месторождениям Западной Сибири

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Заявки на участие в пилотном проекте по переходу месторождений на налог на добавленный доход (НДД) подали четыре нефтяные компании - "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз" и "Русснефть". Совокупная добыча этих месторождений составляет около 7 млн тонн, все они расположены в Западной Сибири. Об этом сообщил в интервью журналу "Нефтегазовая вертикаль" замминистра энергетики РФ Кирилл Молодцов.
"В настоящее время заявки вместе с прогнозами увеличения добычи при переходе на НДД подали четыре компании: "Газпром нефть", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Русснефть". Объем совокупной добычи нефти по указанным проектам составляет около 7 млн тонн", - сказал он.
Ранее сообщалось, что текущий проект НДД предусматривает добровольный переход на НДД для двух групп пилотных проектов. Первая группа - это новые месторождения (гринфилды) в новых регионах, вторая группа - зрелые месторождения (браунфилды) в Западной Сибири с суммарной годовой добычей нефти по всем месторождениям не более 15 млн т.
Молодцов в интервью подчеркнул, что пока все заявленные компаниями проекты представлены месторождениями Западной Сибири, а окончательный перечень еще будет скорректирован.
"О готовности перехода на новый налоговый режим по месторождениям в Восточной Сибири компании не заявляли. Перечень пилотных проектов не окончательный. Скорее всего, он будет скорректирован после внесения законопроекта о НДД на рассмотрение Госдумы РФ", - отметил замминистра.
В настоящее время обсуждается реформирование налогообложения нефтяной отрасли, изучается возможность введения налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья для пилотных проектов и полная отмена таможенных пошлин.