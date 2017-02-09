Глава ЦБ считает нецелесообразной приватизацию госпакета Сбербанка

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает нецелесообразной приватизацию государственного пакета акций Сбербанка. Об этом она заявила журналистам.

"Что касается Сбербанка, я не изменила позицию и считаю, что в настоящий момент нецелесообразно продавать пакет, который находится в собственности ЦБ РФ. К этому вопросу нужно вернуться гораздо позже", - сказала она.