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Глава ЦБ считает нецелесообразной приватизацию госпакета Сбербанка

Экономика и бизнес
9 февраля, 15:42 UTC+3
По мнению Эльвиры Набиуллиной, вернуться к обсуждению этого вопроса необходимо гораздо позже
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

© Сергей Фадеичев/ТАСС

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина считает нецелесообразной приватизацию государственного пакета акций Сбербанка. Об этом она заявила журналистам.

"Что касается Сбербанка, я не изменила позицию и считаю, что в настоящий момент нецелесообразно продавать пакет, который находится в собственности ЦБ РФ. К этому вопросу нужно вернуться гораздо позже", - сказала она.

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