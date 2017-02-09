Козак: в Крыму нет проблем со строительством электростанций

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Проблем со строительством электростанций в Крыму нет, оно ведется по графику, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Козак.

"Что касается строительства электростанций, никаких проблем нет, все в графике", - сказал он.

Ранее в августе 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак в ходе осмотра хода строительства Симферопольской ПГУ-ТЭС поручил в ближайшие сроки устранить отставания от графика строительных работ. В свою очередь, глава Минэнерго Крыма Светлана Бородулина заявляла журналистам, что отставание может быть ликвидировано до ноября 2016 года.

В настоящее время на полуострове строят две тепловые электростанции - в столице Крыма и в Севастополе - суммарной мощностью 940 мегаватт. Введение в эксплуатацию первых блоков обеих ТЭС запланировано на сентябрь 2017 года. На втором этапе, по данным Минэнерго, будет введено в эксплуатацию еще два блока такой же мощности. Это позволит Крыму надежно обеспечить регион собственными энергоресурсами.

По данным властей региона, энергодефицит в Крыму будет погашен до 2020 года, в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и благодаря модернизации крымской ТЭЦ.