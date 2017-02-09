ЦБ проводит проверку выдачи микрозайма под 2379% годовых

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Банк России ведет проверку по факту выдачи микрофинансовой организацией краткосрочных займов под 2379% годовых, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
"Если по результатам проверки выяснится, что микрофинансовой организацией было допущено нарушение действующего законодательства, к ней будут применены соответствующие меры надзорного реагирования", - заявил представитель ЦБ.
Как ранее сообщал ТАСС, факт выдачи займа под 2379% годовых установила прокуратура Кировской области после обращения местной жительницы. "Установлено, что в середине 2016 года жительница города Омутнинска оформила в офисе микрофинансовой организации денежный заем под 292% годовых на 20 дней. Через непродолжительное время между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата денежных средств и увеличения процентов по займу до 2379% годовых", - сообщили в прокуратуре.
Действия МФО были признаны прокуратурой незаконными, так как согласно закону "О потребительском кредите (займе)" на момент заключения договора полная стоимость потребительского кредита не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное значение более чем на одну треть. Прокуратура внесла представление в адрес руководства МФО, по результатам рассмотрения которого процентная ставка была снижена.
В Банке России также напомнили, что с 1 января 2017 года установлен запрет МФО начислять проценты по договору потребительского займа, если сумма процентов превышает сумму основного долга более чем в три раза.
"Даже при недобросовестном включении в договор микрозайма, заключенный с 1 января 2017 года, изменений, существенно увеличивающих ПСК (полную стоимость кредита - прим. ред.) по уже выданному микрозайму, МФО не вправе начислять проценты, если их размер достиг трехкратного размера суммы займа, т.е. 300%", - пояснили в пресс-службе Центробанка. Гражданин, заключивший договор с МФО и считающий, что его права нарушены, может обратиться с жалобой в Службу по защите прав потребителей и обеспечения доступности финансовых услуг Банка России, а также в правоохранительные органы, в том числе в прокуратуру.