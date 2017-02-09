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Новый раунд рассмотрения заявки РФ на расширение шельфа начнется в марте

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В феврале 2016 года Россия подала в ООН обновленный вариант заявки на расширение шельфа
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Комиссия в рамках Конвенции ООН по морскому праву вновь приступит к рассмотрению российской заявки на расширение шельфа в начале марта. Об этом сообщил председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров.

"Новый раунд совместной работы намечен на начало марта. Ход дискуссии в ООН показывает, что созданные нашими учеными и специалистами карты рельефа дна Комиссию в целом удовлетворяют, есть большой шанс, что замечания будут сняты", - приводит слова Штырова пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор добавил, что в совете по Арктике и Антарктике рассматривается и другой подход к защите национальных интересов России в отношении арктического шельфа. "Надо ли нам с 2001 года "просить" Комиссию отграничить наш шельф в Арктике от "общего наследия человечества", зачем привносить в Арктику такое наследие, управляемое, согласно Конвенции 1982 года, международным органом по морскому дну, штаб - квартира которого находится в Кингстоне? Ведь по общему международному праву - независимо от Конвенции 1982 года - права прибрежного государства на примыкающий к его побережью шельф - неотъемлемые. И арктические государства вполне могут разграничить шельф между собой - без всякой Комиссии", - пояснил он.

Судьбы заявок

В декабре 2014 года Дания и Гренландия, которая имеет автономный статус в составе королевства, заявили о своих претензиях на Северный полюс и 895 тыс. кв. км дна Северного Ледовитого океана, потратив на сбор данных 50 млн долларов и заявив, что хребет Ломоносова, проходящий по океаническому дну, является продолжением гренландского шельфа. Данная заявка королевства стала уже пятой по счету, три из поданных им ранее были частично удовлетворены Комиссией.

Россия подала свою заявку в комиссию ООН еще в 2001 году, в феврале 2016 представила ее обновленный вариант. В планах России - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Общая площадь шельфа, на который претендует Россия, составляет 1 191 тыс. кв. км.

Участки, о своих правах на которые заявляют РФ и Дания, частично пересекаются.

Заявка России была обсуждена в рамках 41-й сессии комиссии ООН в августе 2016 года. В декабре 2016 года российская сторона предоставила в комиссию дополнительную информацию, обосновывающую свою заявку, а также высказала свою позицию по датской заявке.

На различные участки дна Северного Ледовитого океана также претендуют Норвегия, США, Канада и Дания.

Интерес государств к северным морям продиктован тем, что в их недрах содержатся 83 млрд тонн условного топлива, из них около 80% приходится на долю Баренцева и Карского морей. При этом вероятность открытия новых крупных месторождений нефти и газа на практически неизученных зонах шельфа очень высока.

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