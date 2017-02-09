Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Следующая остановка — будущее: в России появятся законы о беспилотном транспорте

Экономика и бизнес
9 февраля, 19:46 UTC+3
К 2018 году в стране должны появиться нормативные акты, регулирующие работу роботизированного пассажирского транспорта, и работающие в любую погоду автобусы без водителя
Поделиться
Материал из 1 страницы

Планы по развитию таких машин заложены в проект "Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки", который реализуется в рамках дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы. Кроме того, на создание беспилотного пассажирского транспорта будет выделен грант в размере 200 млн рублей. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Национальная технологическая инициатива
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
8
Электробус российского производства вышел на маршрут в Москве
12
"Автомобилем года" на международном автосалоне в Детройте стал Chevrolet Bolt
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Идем на Восток: виртуальная экскурсия по объектам Олимпиады-2018 за год до открытия
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Фуркад спровоцировал падение Логинова при передаче эстафеты на ЧМ-2017
2
СМИ: пять турецких солдат погибли в столкновениях с боевиками в Сирии
3
Британские истребители сопроводили бомбардировщики ВКС РФ
4
Фуркад ушел с пьедестала во время награждения сборной России на ЧМ
5
Москва подтвердила гибель турецких военнослужащих при случайном ударе ВКС РФ в Алеппо
6
Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существует
7
Трамп считает, что Маккейн "разучился побеждать"
Темы дня
Реклама