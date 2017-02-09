Следующая остановка — будущее: в России появятся законы о беспилотном транспорте

Calciomercato: тренер "Ювентуса" Аллегри покинет свой пост по окончании сезонаСпорт 9 февраля, 21:19
Третьяк: ФХР должна определиться с календарем на сезон-2017/18 в конце мартаСпорт 9 февраля, 21:17
РФС хочет добиться признания массового футбола подвидом игрыСпорт 9 февраля, 21:07
Баскетболисты УНИКСа потерпели пятое поражение подряд в Евролиге, проиграв "Реалу"Спорт 9 февраля, 20:47
Марадона официально стал сотрудником ФИФАСпорт 9 февраля, 20:46
Минобороны РФ подтвердило факт сопровождения Ту-160 британскими истребителямиПолитика 9 февраля, 20:41
Глава федерации: холодной войны между российским и французским биатлоном не существуетСпорт 9 февраля, 20:23
Мутко: ФИФА не имеет нареканий относительно подготовки России к чемпионату мираСпорт 9 февраля, 20:19
Мутко: российским биатлонистам не следует обращать внимание на поведение ФуркадаСпорт 9 февраля, 20:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Планы по развитию таких машин заложены в проект "Специальные рынки: роботизированные пассажирские перевозки", который реализуется в рамках дорожной карты "Автонет" Национальной технологической инициативы. Кроме того, на создание беспилотного пассажирского транспорта будет выделен грант в размере 200 млн рублей. Такое решение принято на заседании межведомственной рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики и инновационному развитию.