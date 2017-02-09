Якутский сенатор призвал решать проблемы в Арктике без иностранных инвесторов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Иностранный капитал в Арктике необходим, когда от него есть ощутимая выгода. Такое мнение высказал председатель совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Вячеслав Штыров.

"Привлечение иностранных вложений к освоению российской Арктики целесообразно только в тех случаях, когда мы получаем ощутимую выгоду от приобретения новых интеллектуальных продуктов, технологий и оборудования, знаний и опыта в их разработке и применении. Все остальные проблемы в Арктике мы должны решать за счет собственных средств", - цитирует Штырова пресс-служба Совета Федерации.

Сенатор добавил, что привлечение иностранных инвестиций может быть нецелесообразным, например, в освоении Северного морского пути (СМП). "Незачем, например, отдавать в руки иностранцев национальную арктическую магистраль - СМП, особенно в части навигационного сопровождения, мониторинга состояния дна в наших внутренних морях, добычу драгоценных и особо редких минералов", - заметил Штыров.

Однако сотрудничество с международными партнерами в Арктике, по его словам, продолжается. "Например, не так давно "Газпром" предложил крупнейшей компании по добыче нефти и газа на шельфе в Китае участвовать в разработке нефтяных месторождений на российском шельфе. "Газпром нефть" ведет добычу в Арктике и планирует привлекать в качестве инвесторов японские компании. Конечно, цены на нефть сейчас невысокие и добыча в Арктике не очень прибыльна, но "Газпром" и "Газпром нефть" уже сегодня налаживают сотрудничество с иностранными партнерами на будущее, ведь процесс может занять годы", - отметил Штыров.