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Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года

Экономика и бизнес
9 февраля, 16:54 дата обновления: 9 февраля, 17:08 UTC+3
Об этом заявила заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова
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Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова

Заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова

© Станислав Красильников/ТАСС

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Все российские пенсионеры будут обеспечены картами "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщила на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.

"Мы считаем, что выпуск карты "Мир" (пенсионерам - прим. ред.) должен осуществляться в плановом режиме. То есть когда истекает срок действия карты международной платежной системы (МПС), мы будем предлагать карту Национальной платежной системы. По нашей оценке, перевыпуск в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года", - сказала Скоробогатова. 

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