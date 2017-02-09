Всех российских пенсионеров обеспечат картами "Мир" к 1 июля 2020 года

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ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Все российские пенсионеры будут обеспечены картами "Мир" к 1 июля 2020 года, сообщила на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова.
"Мы считаем, что выпуск карты "Мир" (пенсионерам - прим. ред.) должен осуществляться в плановом режиме. То есть когда истекает срок действия карты международной платежной системы (МПС), мы будем предлагать карту Национальной платежной системы. По нашей оценке, перевыпуск в плановом порядке для пенсионеров может завершиться к 1 июля 2020 года", - сказала Скоробогатова.