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ЦБ РФ: электронная валюта должна стать национальной для большей прозрачности

Экономика и бизнес
9 февраля, 17:29 UTC+3
Зампред Банка России Ольга Скоробогатова отметила, что к такому выводу пришли все регуляторы
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ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ.

"Все регуляторы пришли к выводу, что если говорить об электронной валюте, надо о ней говорить как о национальной валюте. Когда эмиссия контролируема, когда игроки понимают, кто за этим стоит, когда риски взвешены, и когда клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гарантировано государством", - сказала зампред ЦБ.

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