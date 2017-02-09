ЦБ РФ: электронная валюта должна стать национальной для большей прозрачности

ПАНСИОНАТ БОР /Московская область/, 9 февраля. /ТАСС/. Криптовалюта должна быть национальной, только в электронном виде, чтобы граждане имели все гарантии государства по такого вида операциям. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на встрече банкиров с руководством ЦБ.

"Все регуляторы пришли к выводу, что если говорить об электронной валюте, надо о ней говорить как о национальной валюте. Когда эмиссия контролируема, когда игроки понимают, кто за этим стоит, когда риски взвешены, и когда клиенты и граждане абсолютно четко понимают, что это гарантировано государством", - сказала зампред ЦБ.