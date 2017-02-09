Банки РФ направили в ЦБ 250 сообщений об операциях с признаками финансирования терроризма

ПАНСИОНАТ БОР/Московская область/,/ТАСС/. Банки РФ с октября 2016 года направили в ЦБ более 250 сообщений о сомнительных операциях с признаками финансирования терроризма. Об этом сообщил на встрече представителей ассоциации банков "Россия" с ЦБ РФ заместитель председателя регулятора Дмитрий Скобелкин.

"За истекший период - с октября прошлого года и по сегодняшний день - было направлено банками и сформировано Росфинмониторингом более 250 информационных подборок, которые были направлены в правоохранительные органы. Многие из них получили практическое применение - были арестованы люди, которые занимаются террористической деятельностью", - сказал он.