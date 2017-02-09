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Источник: объем участия РФПИ с партнерами в SPO "Фосагро" составил $100 млн

Экономика и бизнес
9 февраля, 19:39 UTC+3
Ранее РФПИ с партнерами подавали заявку на $200 млн, но из-за большой переподписки заявки сократили
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Объем участия РФПИ с партнерами в SPO "Фосагро" составил $100 млн, сообщил ТАСС источник, близкий к размещению.

"РФПИ с партнерами подавали заявку на $200 млн, но из-за большой переподписки заявки сократили, и в итоге ими было выкуплено (акций на) $100 млн, так как организаторы хотели по максимуму увеличить ликвидность и распределили аллокацию на большее количество фондов", - сообщил собеседник ТАСС.

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